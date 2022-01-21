 

Египет изменил правила въезда из-за фальшивых сертификатов вакцинации

21.01.2022, 1:20, Новости дня
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Одной из причин изменения правил въезда в Египет для туристов стали фальшивые сертификаты вакцинации, сообщила замминистра туризма страны Гада Шаляби.

Шаляби пояснила, что у «некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой». По ее словам, лишь «в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну». Она указала, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов. Шаляби заявила, что правила въезда могут быть вновь пересмотрены в случае улучшения эпидемиологической ситуации в мире, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-службе туроператора «Интурист» собщала, что из-за нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января посещать Египет туристам можно будет по новым правилам: прилетающих будут тестировать на COVID. Сейчас российские туристы могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо будучи привитым «Спутником V».



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