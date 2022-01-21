С легитимным браком!

Кто в армии служил, тот в загсе не смеется.

Еще январь, но дни уже становятся длиннее, а первые брачные ночи — короче.

Раз такое дело, то всем сомневающимся и колеблющимся совет: побыстрее в загс. Не с бухты-барахты, конечно, а хорошенько поразмышляв. Над чем поразмышляв? Ну ясно, над чем. Над правилами поведения в загсе, конечно. Особенно если вы живете в Ростовской области, где нормам бракосочетания придается не меньше значения, чем правилам пожарной безопасности. Хотя кое в чем они, видимо, совпадают. Например, как во время пожара, так и в его отсутствие вроде бы разрешается выносить невесту из загса на руках.

А что запрещается? Вот это важно знать. Вы будете смеяться, но в ростовских загсах запретили смех. Так прямо и написали в постановлении Управления загс Ростовской области, что во время церемонии заключения брака не допускаются «громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания и смех».

«Улыбаться допустимо, — пояснила запрет журналистам начальник управления Ольга Исаенко, — но ничего смешного в церемонии нет, это торжественный, трепетный момент…

Нужно помнить, что заключение брака — это не фарс, а загс — не место для шуток».

Из Постановления Управления записи актов гражданского состояния Ростовской области

Это правильно! Как места для курения, так и места для шуток следует отводить специально, где-то в конце коридора за плотно закрытой дверью. Комната смеха в загсе легко решила бы проблему. «Начинаем. Где свидетель со стороны жениха?» — «Извините, он вышел посмеяться».

Брак в РФ вообще сфера, где до сих пор действует мало запретов и сохранилось чересчур много свободы. Достаточно сказать, что разрешается на альтернативной основе выбрать себе спутника жизни. Вот кандидат в мужья из «Единой России», вот из ЛДПР, вот из «Яблока». Честное голосование родственников на дому. Никаких двойников, «паровозов» и «каруселей». Правда, иная потенциальная теща будет покруче Эллы Александровны.

Глава семьи тоже не назначается из Москвы, и его при необходимости можно сместить даже раньше, чем через пять лет.

А уж какая в браке свобода слова! Ее нередко фиксируют даже соседи за стенкой.

Да, запретов не хватает, и вводить их надо прямо с загса. Что еще удалось придумать в Ростове? Не допускается пребывание в зале торжественных церемоний «в верхней одежде, грязной обуви, с громоздкими рюкзаками, сумками, пакетами». Резонно. А то припрется кто-нибудь прямо с рыбалки — в дождевике, резиновых сапогах и весь в чешуе. Или только что с Эльбруса спустится — в штормовке, с потрепанным рюкзаком и ледорубом.

А это что за пункт в постановлении? Запрещается «нарушение композиций интерьеров помещений (перестановка предметов мебели, цветочных композиций), использование предметов мебели не по назначению». Насчет мебели тоже не возразишь. Чего доброго, подруга невесты, глотнув шампанского, решится станцевать на казенном столе, а сама невеста спрячет в шкафу для бланков любовника.

Есть в этом постановлении и недоработка. Мы тут в начале коснулись вопроса логистики. То есть транспортировки невесты. Ничего об этом в правилах ростовских загсов не сказано. А ведь можно было внести четкий и ясный пункт: никакого произвольного выноса невесты на руках! По оплаченной заявке жениха бригада муниципальных грузчиков вынесет невесту их загса на носилках и доставит прямо к машине.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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