В Минпромторге запланировали первый полет Ил 96-400м до конца года

Широкофюзеляжный Ил 96-400м может провести первый полет до конца 2022 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

«Планируем, что до конца года свой первый полет совершит Ил 96-400м. Он обладает расширенными возможностями за счет удлинения фюзеляжа и применения конструкторских решений для установки перспективных двигателей», – цитирует Бочарова ТАСС.

Летом в правительстве Воронежской области сообщали, что постройку опытного образца самолета Ил-96-400М планируется завершить в 2021 году.

Источник отмечал, что на базе этого самолета начали строить воздушное судно для управления войсками на случай ядерной войны. По его словам, войска получат два таких воздушных командных пункта.