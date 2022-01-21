В Минпромторге запланировали первый полет Ил 96-400м до конца года
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Широкофюзеляжный Ил 96-400м может провести первый полет до конца 2022 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
«Планируем, что до конца года свой первый полет совершит Ил 96-400м. Он обладает расширенными возможностями за счет удлинения фюзеляжа и применения конструкторских решений для установки перспективных двигателей», – цитирует Бочарова ТАСС.
Летом в правительстве Воронежской области сообщали, что постройку опытного образца самолета Ил-96-400М планируется завершить в 2021 году.
Источник отмечал, что на базе этого самолета начали строить воздушное судно для управления войсками на случай ядерной войны. По его словам, войска получат два таких воздушных командных пункта.
Смотреть комментарии → Комментариев нет