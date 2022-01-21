 

В Минпромторге запланировали первый полет Ил 96-400м до конца года

21.01.2022, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Широкофюзеляжный Ил 96-400м может провести первый полет до конца 2022 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

«Планируем, что до конца года свой первый полет совершит Ил 96-400м. Он обладает расширенными возможностями за счет удлинения фюзеляжа и применения конструкторских решений для установки перспективных двигателей», – цитирует Бочарова ТАСС.

Летом в правительстве Воронежской области сообщали, что постройку опытного образца самолета Ил-96-400М планируется завершить в 2021 году.

Источник отмечал, что на базе этого самолета начали строить воздушное судно для управления войсками на случай ядерной войны. По его словам, войска получат два таких воздушных командных пункта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Власти Китая запретили авиарейс из Москвы – у 190 пассажиров оказались идентичные тесты на COVID-19

30.11 / В Москве решили проблему с нехваткой дворников

29.08 / Убийство Хангошвили. СМИ идентифицировали еще одного члена группы киллеров ФСБ

23.10 / «Неудача в гонке с Китаем и Россией» — CNN о срыве американских испытаний гиперзвукового оружия

31.07 / Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70%

02.09 / Сколько веселья у двойняшек!”. Приемные дочери Мадонны покатались на роликах

02.02 / DM – «прививочный туризм», взятки и ложь — голливудская элита нарушает правила ради вакцины от коронавируса

13.10 / «Паникующий» Лондон списывает Трампа со счётов и налаживает связи с Байденом

20.01 / “Чтобы россияне могли планировать полномасштабную операцию, им понадобится более 1 млн военных “. Данилов посоветовал украинцам тренировать точность выстрелов

26.10 / Экспортные цены на российскую пшеницу достигли нового максимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика