Блинкен рассказал, к чему собирается призывать Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Женеве намерен призвать главу МИД РФ Сергея Лаврова к совместной работе над архитектурой безопасности Европы.

Блинкен заявил, что на встрече намерен «призывать, чтобы РФ нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий». По его словам, РФ должна работать с США и их союзниками «над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность». При этом он «даст понять, что такая возможность будет уничтожена российской агрессией против Украины, что также приведет именно к тому, на что жалуется Москва – усилит оборонительный альянс НАТО», передает РИА «Новости».

Американский сенатор Джин Шахин сообщила, что Белый дом, по ее мнению, «все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения РФ от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на союзников». Сенатор также заявила, что одно из возможных последствий – нарушение поставок энергоносителей из России, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В Совете нацбезопасности Белого дома, комментируя ее слова, заявили, что «оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов – это рациональное управление и стандартная практика».

Напомним, руководители внешнеполитических ведомств РФ и США прибыли в Женеву. Как ожидается, переговоры начнутся в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Источники сообщили, что переговоры продлятся от двух до двух с половиной часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.