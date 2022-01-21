 

Установлен новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

21.01.2022, 0:14, Новости дня
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Предыдущий рекорд продержался восемь дней – 12 января на планете подтвердили 3,5 млн новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в мире, по подсчетам ВОЗ, зарегистрированы 336,8 млн инфицирований коронавирусом.

Скриншот: covid19.who.int

Пятерка стран-лидеров по числу подтвержденных инфицирований коронавирусом выглядит так:

США – 67,4 млн;
Индия – 38,2 млн;
Бразилия – 23,2 млн;
Великобритания – 15,5 млн;
Франция – 14,8 млн.

За последние 24 часа в мире скончался 8741 пациент с COVID-19, с начала пандемии – 5,56 млн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, которое произошло в конце 2021 года, связывают с распространением более заразного штамма коронавируса “Омикрон”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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