Установлен новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

Предыдущий рекорд продержался восемь дней – 12 января на планете подтвердили 3,5 млн новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в мире, по подсчетам ВОЗ, зарегистрированы 336,8 млн инфицирований коронавирусом.

Скриншот: covid19.who.int

Пятерка стран-лидеров по числу подтвержденных инфицирований коронавирусом выглядит так:

США – 67,4 млн;

Индия – 38,2 млн;

Бразилия – 23,2 млн;

Великобритания – 15,5 млн;

Франция – 14,8 млн.

За последние 24 часа в мире скончался 8741 пациент с COVID-19, с начала пандемии – 5,56 млн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, которое произошло в конце 2021 года, связывают с распространением более заразного штамма коронавируса “Омикрон”.

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