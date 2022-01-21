CGTN – противостояние коронавирусу на пекинской Олимпиаде начнётся ещё до приезда спортсменов

В течение 14 дней до въезда в Китай участники предстоящей Олимпиады должны будут мониторить своё здоровье и заполнять соответствующие анкеты, а за 96 часов до прибытия — дважды сдать тесты на нуклеиновые кислоты вируса, заявил представитель пекинского оргкомитета Ян Шу. По прибытии в Китай участники мероприятия окажутся в системе «замкнутого кольца», в рамках которого будут проходить ежедневное тестирование.

ЯН ШУ, заместитель генерального директора департамента международных отношений оргкомитета Олимпийских игр в Пекине — 2022: Одной из главных особенностей Олимпийских игр — 2022 станет то, что они станут первой зимней Олимпиадой, которая будет проходить после начала пандемии COVID-19. И это представило немало трудностей. Чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады, мы разработали очень обстоятельные антиковидные меры, а также другие меры, в том числе систему «замкнутого кольца» и требования к вакцинации.

Мы полагаем, что до приезда в Китай участники Олимпиады должны придерживаться определённых правил. К примеру, в течение 14 дней до прибытия они должны наблюдать за состоянием своего здоровья, также им необходимо будет заполнить анкеты с информацией об их здоровье. За 96 часов перед въездом им нужно будет дважды сдать тест на нуклеиновые кислоты вируса, а результаты должны быть переданы нашим зарубежным посольствам и генеральным консульствам за 72 часа до прибытия для получения так называемого кода здоровья.

Таким образом мы сможем убедиться, что ещё до въезда в Китай гости Олимпиады здоровы. Если у них обнаружится положительный тест на коронавирус или они заразятся после прибытия в Китай и в период соревнований, в период пребывания спортсменов на территории КНР, для таких случаев у нас разработаны другие правила и процедуры.

Каждый день участники мероприятия будут сдавать тесты на нуклеиновые кислоты вируса. После въезда в Китай они каждый день будут сдавать тесты, чтобы мы были уверены, что у всех людей, передвигающихся в пределах «замкнутого кольца», отрицательные результаты. На случай выявления положительных результатов у нас существуют специальные процедуры, в рамках которых такие люди будут перевезены в место, где они будут изолированы и помещены под медицинское наблюдение. Конечно же, при этом им будут предоставлены комфортабельные условия проживания и обеспечена анонимность.

Таким образом, для всех, кто задействован на Олимпиаде, будет проводиться ежедневное тестирование, чтобы минимизировать вероятность передачи вируса, обеспечить максимально безопасную среду для людей внутри «замкнутого кольца» и сделать всё возможное, чтобы не допустить вспышку заболевания в его пределах.

Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.