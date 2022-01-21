Fox News – «стимулы работают» — американские власти сами плодят бездомных наркоманов и давят средний класс

Во многих крупных городах США борьба с бездомностью даёт парадоксальные результаты: чем больше на неё выделяется средств, тем больше вокруг бродяг, отмечает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, власти максимально облегчают жизнь бездомным наркоманам, открывая центры для «безопасного» употребления наркотиков, при этом интересы законопослушных граждан никого не волнуют.

Власти Нью-Йорка решили предпочесть наркоманов практически всем остальным жителям города. В Нью-Йорке много бедных людей, которые работают. Нам следовало бы выказывать им уважение. Но городские власти этого не делают, они их игнорируют. В 2015 году годовой бюджет нью-йоркского департамента по делам бездомных составлял 950 миллионов (долларов. — ИноТВ). А в этом году — вдвое больше. Около двух миллиардов долларов.

Насколько это много? На бездомных Нью-Йорк тратит больше, чем на всю университетскую систему города. Это больше, чем платят университетам за обучение гораздо большего числа людей. То есть, в пересчёте на одного «студента», бездомным выделяется больше денег — на проживание на улице и курение метамфетамина. Ведёт ли это к снижению числа бездомных? Наверное, нет. На самом деле, бездомное население Нью-Йорка сейчас многочисленнее, чем когда-либо со времён Великой депрессии.

Куда же конкретно идут эти деньги? Эту тему мы могли бы раскрывать часов пять. Но вот лишь один пример. Деньги выделяются центру предотвращения передозировок. Чтобы «предотвращать передозировки», а на самом деле — помогать бездомным ловить наркотический кайф.

РЕПОРТЁР: В этом месте, которое официально именуется центром предотвращения передозировок, можно нюхать, курить, глотать или вкалывать запрещённые вещества в контролируемой среде. Два центра, в Восточном Гарлеме и Вашингтон-Хайтс, первыми в стране разрешили употребление наркотиков под присмотром. Глава общественной организации в Восточном Гарлеме говорит, что этот объект и метадоновая клиника неподалёку стали причиной нежелательного притока наркоманов.

МУЖЧИНА: Они все приходят сюда с разных концов города. У нас здесь никогда такого не бывало! Как бы плохо ни было в 1960-е, такого у нас никогда не бывало.



Довольно забавно видеть, в какое недоумение это приводит людей: «Что здесь происходит? Я такого не помню!» Всё очень просто, проще некуда. Политики сильно облегчают жизнь бездомным наркоманам в США и сильно усложняют жизнь законопослушным представителям среднего класса. И каковы последствия? Давайте посмотрим. Средний класс вымирает, и у нас теперь рекордное количество наркозависимых бродяг.

О чём это вам говорит? О том, что стимулы работают. Если уничтожить нуклеарную семью, как мы и сделали, если отменить уголовную ответственность за наркотики, как они и сделали, если раздавать наркоманам палатки и шприцы, что тогда будет, как вы думаете? Больше наркоманов, живущих в палатках!

Опять-таки, это несложно. Это не какой-нибудь мучительный вопрос социальной политики, для изучения которого нужен Брукингский институт. Это не наведение порядка в системе социального обеспечения. И решение такое же простое, как и проблема. Вот решение: хватит с этим мириться! Скажите «нет».

«Нет, ты не можешь курить метамфетамин в парке. Тебе нельзя испражняться на тротуаре. Подтяни штаны и выметайся отсюда! Иди куда-нибудь, где стандарты пониже, туда, где политикам наплевать на народ. Потому что нам не наплевать. Вот почему мы вывезем твою палатку на свалку и сегодня же аннулируем твои чеки. Ты наркоман, устройся на работу или уходи. Это наш город. Не ты его строил, не тебе его и рушить».

Это нетрудно, и это работает. Мы знаем, что это работает, потому что именно так общества жили приблизительно две тысячи лет. Если ты неженатый безработный человек, ты не можешь ничего ломать, у тебя нет такого права.

Кстати, именно так по сей день функционируют успешные семьи у себя дома, когда за ними не следят НКО. Родители вознаграждают хорошее поведение и не терпят плохого. Почему? Потому что если позволить своим детям курить траву за завтраком, они так и будут делать. Вот им и не позволяют. Почему бы не применить те же самые стандарты к наркоманам на Пенсильванском вокзале? Ведь то, чем мы занимаемся сейчас, вовсе не сострадательно. Это атака на цивилизацию.

Дата выхода в эфир 18 января 2021 года.