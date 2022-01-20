 

Минспорта России утвердило программу подготовки киберспортсменов

20.01.2022, 23:58, Разное
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В нее вошли нормативы по бегу и приседаниям.

Министерство спорта РФ и Федерация компьютерного спорта согласовали стандарты спортивной подготовки по киберспорту. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на физическую подготовку должно отводиться 25-40% тренировочного времени, тактическую — 25-35%, техническую — 4-6%. На теоретическую подготовку должно уходить 15-25% времени, психологическую — 15-20%. На навыки игроков значительное влияние оказывают быстрота, выносливость и координация, отмечается в приказе.

Чтобы попасть в группу высшего спортивного мастерства, гражданин должен пробежать три километра не более чем за 15 минут, а также выполнить приседания без остановки 25 раз. Женщинам нужно пробежать два километра за 12 минут и выполнить приседания 23 раза. В списке обязательных нормативов также значатся наклоны вперед и подъемы туловища. Кроме этого, необходимо сдать обязательный тест на определение технического мастерства.

Президент Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит заявил, что это выводит киберспорт в РФ на новый уровень.

«Теперь официально могут открываться секции по компьютерному спорту, разрабатываться и утверждаться программы подготовки киберспортсменов. Это важный этап в развитии нашего вида спорта. Ожидаем появления еще большего количества сильных спортсменов, которые не только зададут высокую планку на внутрироссийских соревнованиях, но и будут представлять Россию на мировой киберспортивной арене», — подчеркнул Смит.

Киберспорт был официально признан видом спорта в РФ в 2016 году.

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В ноябре прошлого года российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) выиграла престижный киберспортивный турнир по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) PGL Major. За все время соревнований NAVI ни разу не проиграла. Призовой фонд турнира составляет $2 млн, $1 млн из них получит победитель.

17 октября команда Team Spirit впервые выиграла крупнейший международный киберспортивный турнир The International по Dota 2. В состав команды входят россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo) и украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). В финале они обыграли китайскую команду PSG LGD со счетом 3-2.

Источник: Новая газета



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