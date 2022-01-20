Кремль прояснил ситуацию вокруг приглашения Путина и Зеленского в Турцию

Никакой подготовки к встрече в Турции президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зелинского не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пескова спросили, обсуждал ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган свое приглашение с Путиным, а также ведется ли подготовка к встрече. Песков ответил: «По этой встрече нет ничего». «Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов РФ и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.