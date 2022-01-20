 

США разрешили странам Балтии передать Украине Javelin и Stinger

20.01.2022, 23:52, Новости дня
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Белый дом дал странам Балтии разрешение на реэкспорт вооружений американского производства на Украину, сообщают СМИ.

Wall Street Journal пишет, что в Вашингтоне «дали добро трем балтийским странам-членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину». Эстонии, Литве и Латвии разрешено передать Украине «противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger». Кроме того, как пишет издание, Белый дом сообщил Конгрессу США, что США собираются сами поставить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине, передает РИА «Новости».

Напомним, Эстония, Литва и Латвия запросили у Соединенных Штатов разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем. Нормы экспортного контроля Соединенных Штатов предписывают получить разрешение Госдепа, прежде чем передавать эти вооружения.



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