Молдова рассчиталась с “Газпромом” за газ – “Молдовагаз”

Сумма перевода составила $34,4 млн. Отмечено, что это – финальный транш из $63 млн, которые Молдове необходимо было заплатить “Газпрому” за этот период.

“Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Молдовы, включая выделение 469 млн леев компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании “Энергоком”, – говорится в сообщении.

20 января в связи с ситуацией в энергетике парламент Молдовы принял решение ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней для принятия решений о “быстром” и “отходящем от законодательных норм” обеспечении газом населения, а также оптимизации потребления газа.

Российский “Газпром” давал Молдове время до 20 января погасить возникшую задолженность за поставки газа. Компания из РФ угрожала перекрыть газ, если “Молдовагаз” не заплатит $63 млн за поставки в январе.

Контекст:

29 октября 2021 года Молдова продлила контракт с “Газпромом” на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Поставки газа в Молдову по новому контракту начались 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским “Газпромом”, стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.

22 ноября “Газпром” предупредил, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа. 23 ноября стало известно, что “АО “Молдовагаз”, 50% акций которого принадлежат “Газпрому”, получит 1,4 млрд леев (около $79,17 млн) из госбюджета страны, деньги позволят компании расплатиться с “Газпромом” и избежать отключения газа. 26 ноября Молдова расплатилась с “Газпромом”.

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