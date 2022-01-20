 

RND – переворачивать реальность с ног на голову — Блинкен об аргументации России по кризису вокруг Украины

20.01.2022, 23:22, Новости дня
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Украинский конфликт — это «кризис с глобальными последствиями», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в Берлине перед организацией «Атлантический мост». Нельзя допустить, чтобы РФ безнаказанно нарушала принципы суверенитета и самоопределения, ведь по сути она «отвергает Европу такой, какой она сформировалась после холодной войны: единой, свободной и мирной», передаёт слова американского дипломата RND.


AP

Нападение РФ на Украину приведёт к гораздо большему числу жертв, чем все предшествовавшие действия Москвы, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он заявил во время своего выступления в Берлине перед организацией «Атлантический мост». Кремль проводит жестокую кампанию по дестабилизации соседнего государства и, по-видимому, готов зайти ещё дальше, передаёт слова американского дипломата RND. Он напомнил, что страна и так до сих пор не может оправиться от «аннексии»* Крыма и событий в Донбассе.

При этом РФ оправдывает свои действия тем, что Украина якобы представляет для неё угрозу. «Это переворачивать реальность с ног на голову», — прокомментировал эти заявления Блинкен. По его словам, агрессором выступает Москва, а не Киев, который просто хочет сам определять свою судьбу.

Госсекретарь США считает, что украинский конфликт — это «кризис с глобальными последствиями»: «Когда принципы суверенитета и самоопределения выбрасывают за борт, мы возвращаемся в мир, в котором рушатся правила, которые мы вместе устанавливали десятилетиями. А потом они исчезнут». Нельзя допустить, чтобы РФ безнаказанно нарушала эти принципы, подчеркнул Блинкен. По его словам, суть украинского конфликта в том, что РФ «отвергает Европу такой, какой она сформировалась после холодной войны: единой, свободной и мирной».

В связи с обострением украинского кризиса госсекретарь США сейчас находится с дипломатическим визитом в Европе, объясняет RND. Сначала в среду он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В четверг провёл переговоры с главой немецкого МИД Анналеной Бербок, а в пятницу отправится в Женеву на встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ). 



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