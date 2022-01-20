Галактика будет свободной

45 лет назад вышел первый эпизод «Звездных войн» — «Новая надежда» Джорджа Лукаса. Разбираемся, почему они стали самым влиятельным голливудским блокбастером.

Совсем недавно публика увидела драматургически прямой сериал «Мандалорец», который стал неожиданным хитом, а теперь вовсю идет еще один спин-офф о бронированном охотнике за головами «Книга Бобы Фетта». Но что особенного в этих войнах, породивших целую империю фильмов, телешоу, видеоигр, книг, комиксов и мультсериалов? Почему именно «Звездные войны», которые с недавних пор принадлежат студии Disney, стали культурным феноменом? Причина до безобразия проста и понятна. Грандиозный блокбастер о принце, принцессе, колдунах и пророчестве внушил надежду. Романтическая сага говорит о свободе и борьбе за правое дело в самом общем смысле. «Звездные войны», одновременно похожие на все и не похожие ни на что другое, оказались победой фантазии, где нет никакого размывания между добром и злом.

Кадр из фильма «Звездные войны. Новая надежда»

На рубеже веков Джордж Лукас, которого назначили виновником заката Нового Голливуда, дескать, его «Звездные войны» и «Челюсти» Стивена Спилберга похоронили «взрослое» кино, вернулся к родной эпопее, представив новую трилогию, которая выступила прологом к оригинальный серии. Сказать, что история о том, как свободный рынок привел к созданию имперского зла, вызвала возмущение, — значит ничего не сказать. Лукас заигрался и перемудрил эпос о феодальной борьбе и рыцарских подвигах. Старая трилогия восхищала захватывающим приключением, новаторскими эффектами, величественной музыкой и космическими декорациями. Казалось бы, это лишь сказка об отважном ребенке, который постигает таинственную власть, отказавшись рабствовать во славу могущественной Империи, отвергающей Силу как древнее суеверие, а монахов со световыми мечами — как пережиток прошлого.

Даже находясь по другую сторону культа, невозможно не признать: революция в мировом кино случилась именно с появлением колоссальной семейной эпопеи Лукаса,

которая парадоксальным образом выглядит современной и старомодной. И если первый эпизод, «Новая надежда», Лукас с оглядкой на «Дюну» Фрэнка Герберта поставил сам, то продолжения, «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», сделали уже другие режиссеры, что не изменило сути и облика одиссеи Люка Скайуокера. Правда, вся история начинается с того, что контрабандист Хан Соло вынужден вернуть долг. Иными словами, путь воина по забытым Богом планетам обусловлен капиталом.

Классическая трилогия обезоруживает смысловой и сюжетной простотой. Зрителю, подавленному в то время холодной войной, под видом сказки повествуют о борьбе за власть. Затрагивая универсальные темы вроде войны добра со злом, света с тьмой, восстания и сопротивления, любви и дружбы, Лукас создал новую религию. Блокбастер пробуждает веру в себя, мол, божественное скрыто внутри человека. Путешествие Люка Скайуокера, то есть буквально небесного путника, — это путь ребенка к себе, сына к Отцу.

Приключение героя выходит за рамки войны с захватчиком. Лукас с пафосом и трагизмом обращается к метафизике: избранности, смерти и воскрешению. Космический эпос сродни походу в церковь.

Люк Скайуокер — спаситель, та самая Надежда. Избранному суждено противостоять вселенскому злу в лице Империи, Владыки Сидиуса и Дарта Вейдера, которому однажды было суждено спасти Галактику, пока он не поддался искушению. Как известно, именно он по иронии судьбы оказывается отцом Люка. «Присоединяйся ко мне, и мы вместе будем править Галактикой как отец и сын», — призывает Вейдер, рожденный без отца, выросший в рабстве и ввергнутый во мрак. В сущности, лукасовский аттракцион — это библейская притча. Не случайно «Да пребудет с тобой Сила» синонимично христианскому «Да пребудет с тобой Господь». Сын должен познать неземную Силу, то есть найти Господа, постичь власть абстрактную, безличную, божественную, очищающую от греха и ведущую к любви.

Мальчишка, призванный освободить народы Галактики, оказывается хранителем мира, порядка и справедливости. Люк бросает вызов Дарту Вейдеру, падшему отцу, отчасти человеку, отчасти машине, который, осознав свою греховность, толкает лжеучителя-поработителя в пропасть и ведет к краху обитель зла, использующую технологический террор. Люк даже помогает темному лорду снять маску буквально и символически. Обуздать ярость и жертвовать собой — вот главный посыл самурайского вестерна о выборе и судьбе, поиске утраченного и бунте против отца. Вейдер — судьба Скайуокера, но деревенский ребенок идет наперекор пророчеству и превращается в мессию. Трагический идеалист не поддается растлению власти гнева, страха и отчаяния, чтобы через боль и ужас постичь тайну свободы воли. Избранность — это всегда муки и страдания.

Кадр из фильма «Звездные войны. Возвращение джедая»

Под влиянием антиколониальной политики

Джордж Лукас создал похожую на греческий миф антивоенную сагу, наивно и вдохновляюще пропагандируя, что в битвах побеждают горячие сердца, а не холодное оружие.

«Звездные войны» — о войнах ума, милитаризме капитала, космической деспотии и радикализации ребенка, который покидает отчий дом в поисках наставника, отца, Бога и с этой тягой к духовности проявляет чудеса и встает на путь террориста.

А может, это всего лишь нравоучительная сказка о безотцовщине, сочиненная для мальчишек, тоскующих по волшебному детству, по далекой-далекой Галактике. Пропев старую песню о главном, Лукас своим архетипичным миром преодолел в звездной пыли разрыв между поколениями. Новый миф подарил народу надежду и алтарь тем, кто отчаялся. Герои есть с обеих сторон, а зло повсюду.

Артур Завгородний,

специально для «Новой»

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