 

Рогозин сравнил планы построить на Украине космодром с полетом Вакулы на черте

20.01.2022, 23:08, Новости дня
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на сообщения о планах украинских ученых построить космодром вспомнил полет Вакулы на черте в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Рогозин в Telegram обратил внимание на сообщения СМИ о том, что «украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря». Свой пост в Telegram с этой новостью он сопроводил отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятого по книге Николая Гоголя. В опубликованном фрагменте фильма кузнец Вакула седлает черта и взлетает на нем.

Нвапомним, Рогозин, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России», заявил: «Ну что ж. Коли так, подходите ближе». Свое сообщение в Telegram он сопроводил видеоотрывком из советского мультфильма про Маугли.



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