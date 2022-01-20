 

Лавров прибыл в Женеву

20.01.2022, 23:08, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву, где встретится с руководителем внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкеном, сообщают информационные агентства.

Самолет, на котором прибыл Лавров, приземлился в 20.36 по местному времени (22.36 мск). Встреча с госсекретарем США запланирована на пятницу, передает ТАСС.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в ходе переговоров стороны определятся с дальнейшими шагами в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности. Блинкен заявил, что встреча с Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций РФ с США и НАТО. Учитывая высокий риск возобновления вооруженного конфликта в Донбассе, можно сказать, что Лавров и Блинкен в буквальном смысле будут решать вопрос войны и мира.



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