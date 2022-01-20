Мнение: О премии Дарвина для идейных антиваксеров

Это просто потрясающая #история, вполне реальная, случившаяся буквально на днях. И читать её надо обязательно всем. В первую очередь, сторонникам концепции «естественного иммунитета», а также приверженцам теорий «ковид — обычное ОРВИ» и «”Омикрон” совершенно не опасен».

В общем, одна #женщина, по паспорту взрослая и разумная, а ещё широко известная в узких кругах…

…впала в классическое «антиваксерство»: прививки вредны, вакцины опасны, ограничения нарушают права и т.п. Но поскольку сломать систему ещё никому не удалось в одиночку, эта «разумная» дама 50+ лет от роду решила заразиться ковидом, чтобы заполучить «иммунный паспорт» и продолжить вести светскую жизнь, к которой привыкла.

Что ж, судьба пошла ей навстречу. Неожиданно, ковид подхватили её муж и сын, кстати, оба привитые. Оттого болезнь у них протекала легко, госпитализации не потребовалось, лечились на дому. Ну а дама сделала всё, чтобы от них заразиться. «Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила», — сообщил её сын.

В общем…

В Чехии вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка, которая заразилась коронавирусом специально, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения, скончалась от полученного заболевания. Смерть певицы подтвердил её сын, который и раскрыл детали этого печального события.

По его словам, мать специально заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и его отца. Мужчины были полностью вакцинированы, но всё равно подхватили вирус в конце декабря. Вместо того чтобы изолироваться, Гана Горка постоянно была с ними рядом. При этом певица прививок не делала.

По словам близких , Гана Горка не придерживалась никаких конспирологических теорий о возникновении вируса или о вакцинах. «Она просто предпочитала заражение вакцинации. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила», — рассказал сын певицы. Пытаться убедить её сделать прививку было бесполезно, поскольку на подобные разговоры она реагировала очень эмоционально, добавил он.

Заболев, исполнительница планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Гана Горка написала в соцсетях, что поправляется. «Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт», — сообщила она. Утром в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но внезапно у неё заболела спина, и она прилегла в спальне. «Через десять минут всё было кончено. Она задохнулась», — рассказал её сын.

Вот так, увы… Очередная «дарвиновская премия» нашла своего лауреата.

А ведь врачи предупреждали, что #коронавирус очень коварен. И что пациенты, которых уже готовили к выписке, могли «ухудшиться» прямо на глазах персонала. Да, для большинства знакомство с ним закончилось выздоровлением, хотя каждый четвёртый ощущает последствя болезни на протяжении полугода и больше. Но каждый 30-й или даже 25-й в итоге отправился к праотцам…

И какая тут может быть мораль? Не надеяться на «естественный иммунитет», но и не мешать «естественному отбору» среди антива?

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