 

Мнение: О премии Дарвина для идейных антиваксеров

20.01.2022, 22:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это просто потрясающая #история, вполне реальная, случившаяся буквально на днях. И читать её надо обязательно всем. В первую очередь, сторонникам концепции «естественного иммунитета», а также приверженцам теорий «ковид — обычное ОРВИ» и «”Омикрон” совершенно не опасен».

В общем, одна #женщина, по паспорту взрослая и разумная, а ещё широко известная в узких кругах…

…впала в классическое «антиваксерство»: прививки вредны, вакцины опасны, ограничения нарушают права и т.п. Но поскольку сломать систему ещё никому не удалось в одиночку, эта «разумная» дама 50+ лет от роду решила заразиться ковидом, чтобы заполучить «иммунный паспорт» и продолжить вести светскую жизнь, к которой привыкла.

Что ж, судьба пошла ей навстречу. Неожиданно, ковид подхватили её муж и сын, кстати, оба привитые. Оттого болезнь у них протекала легко, госпитализации не потребовалось, лечились на дому. Ну а дама сделала всё, чтобы от них заразиться. «Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила», — сообщил её сын.

В общем…

В Чехии вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка, которая заразилась коронавирусом специально, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения, скончалась от полученного заболевания. Смерть певицы подтвердил её сын, который и раскрыл детали этого печального события.

По его словам, мать специально заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и его отца. Мужчины были полностью вакцинированы, но всё равно подхватили вирус в конце декабря. Вместо того чтобы изолироваться, Гана Горка постоянно была с ними рядом. При этом певица прививок не делала.

По словам близких , Гана Горка не придерживалась никаких конспирологических теорий о возникновении вируса или о вакцинах. «Она просто предпочитала заражение вакцинации. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила», — рассказал сын певицы. Пытаться убедить её сделать прививку было бесполезно, поскольку на подобные разговоры она реагировала очень эмоционально, добавил он.

Заболев, исполнительница планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Гана Горка написала в соцсетях, что поправляется. «Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт», — сообщила она. Утром в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но внезапно у неё заболела спина, и она прилегла в спальне. «Через десять минут всё было кончено. Она задохнулась», — рассказал её сын.

Вот так, увы… Очередная «дарвиновская премия» нашла своего лауреата.

А ведь врачи предупреждали, что #коронавирус очень коварен. И что пациенты, которых уже готовили к выписке, могли «ухудшиться» прямо на глазах персонала. Да, для большинства знакомство с ним закончилось выздоровлением, хотя каждый четвёртый ощущает последствя болезни на протяжении полугода и больше. Но каждый 30-й или даже 25-й в итоге отправился к праотцам…

И какая тут может быть мораль? Не надеяться на «естественный иммунитет», но и не мешать «естественному отбору» среди антива?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Стихийное движение льда могло привести к Малому ледниковому периоду в Европе

30.03 / В Прибалтике запретили концерт группы Sabaton из-за песни о победе над нацистами

11.02 / Лукашенко пообещал уйти из власти при одном условии – подробности

07.02 / Умирать — так молодым

17.10 / Кафедра госкормления

03.01 / Обнаружен еще один неожиданный способ продлить жизнь

09.09 / Кожаные пальто в стиле «Матрицы» и стеганые куртки оверсайз: несколько модных осенних вещей, которые можно купить в секонд-хенде

18.05 / Шеин обгоняет Amazon как самое популярное приложение для покупок в США

11.12 / ЛОР-врач Зайцев назвал опаснейшие места для заражения COVID-19

27.08 / «Раздражает и бесит!»: Ирина Апексимова прокомментировала слухи вокруг ухода Ирины Линдт из театра на Таганке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика