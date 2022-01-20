В Украине обсуждают строительство космодрома на побережье Черного моря

“Пока космодром в Украине не строят, так как наша территория густо заселена. При сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория – не менее 500 км под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 км в обе стороны от этой трассы”, – отметил Гриневецкий.

Председатель управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский уточнил, что существуют технологии, позволяющие запускать ракеты-носители без необходимости в зоне отчуждения благодаря управляемому возвращению: речь идет об управляемом возвращении первой и второй ступеней ракет, позволяющем запускать ракеты-носители с небольших территорий, не причиняя вреда окружающей среде.

На конференции представителей региональных инновационно-космических кластеров “Причерноморский”, “Полесье”, “Слобожанщина” и Днепровского космического кластера, проходящей в Одессе, было создано Всеукраинское объединение инновационно-космических кластеров, сообщал “Укринформ”.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Сергей Тарута отметил, что объединение даст новый импульс развитию космической отрасли и будет способствовать сотрудничеству предприятий Украины с международными компаниями в создании совместных продуктов и сервисов, в том числе интеграции Украины в структуры Европейского космического агентства.

Контекст:

Председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщал в апреле 2021 года, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с NASA и планирует вступить в Европейское космическое агентство (ЕКА). В частности, Украина примет участие в программах NASA по освоению Луны и изучению Марса.

В мае Тафтай сообщал, что в космической программе Украины на ближайшие пять лет предусмотрена реализация нескольких целей, среди которых – вывод на орбиту семи спутников и строительство космодрома.

О достижении Украиной ассоциированного членства в EKA как одной из ближайших целей в развитии космической отрасли заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что “необходимо в полном объеме возобновить финансирование” стратегически важных космических проектов. В ходе визита в США 31 августа Зеленский заявил, что Украина должна вновь стать космическим государством.

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