Вице-премьер Словакии объяснил свое заявление об антироссийских санкциях в связи с оккупацией Крыма

“Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности”, – сказал он.

При этом политик повторил свое мнение о том, что некоторые экспортеры в Словакии пострадали от антироссийских санкций.

“Мое мнение было об экономическом эффекте. Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций”, – добавил Сулик.

Контекст:

Сулик в интервью изданию Pravda, которое вышло 19 января, заявил, что введенные против России санкции “наносят ущерб”. “Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым Россия все равно не вернет. Нужно смотреть вперед и строить отношения”, – сказал он.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали это заявление неприемлемым. Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что комментарии Сулика диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией Евросоюза в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После окупациии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе Евросоюз, США и ряд стран ввели против России несколько пакетов санкций. Они неоднократно расширялись и продлевались.

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