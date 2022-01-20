Любвеобильная Анна Седокова впечатлила поклонников эффектным трюком: “Когда тебя заносит”

Популярная певица Анна Седокова разместила на личной странице в Instagram видеопубликацию, в которой выразила свои нежные чувства к супругу посредством весьма замысловатого трюка. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что Анна Седокова уже давно смогла сформировать свое реноме как страстной, пылкой и чувственной женщины: в её микроблоге немало постов, в которых экс-вокалистка группы “ВИА Гра” демонстрирует вышеуказанные качества, предаваясь философским измышлениям о любви и романтических проявлениях этого чувства. Замужество певицы нисколько не умерило её пыл, хотя брачные отношения с Янисом Тиммой нельзя назвать идеальными. В частности, лишь недавно одна из публикаций в Сети несколько встревожила поклонников семейной пары, породив подозрения о возможном расставании супругов. Впрочем, свежий пост Седоковой, похоже, может успокоить фолловеров – в опубликованном видео нежные объятия влюбленных вызывают лишь восхищение и уверенность в искренности их чувств. Более того, исполнительница впечатлила посетителей страницы трюком, достойным голливудских мелодрам-бестселлеров: в кадрах ролика супруг подходит к одетой в длинное розовое платье избраннице и влюбленная пара, крепко обнявшись, эффектно ныряют в находящийся поблизости бассейн, завершив прыжок поцелуем под водой.



Изображение взято с: [email protected]

Сентиментальное видео певица сопроводила риторическими откровениями, в которых сравнила любовь с дорогой, весьма неспокойной и порой грозящей опасностью. При этом, по её мнению, даже самые неоднозначные обстоятельства, сопутствующие людям “в пути”, не нарушают главного принципа – путешествие благословлено упомянутым чувством. “Любовь – это когда тебя заносит. Любовь – это скорость, которую ты превышаешь. Любовь – это ошибки, которые ты совершаешь. Важен единственный вопрос: хотите ли вы ехать в разных машинах или в одной?” – глубокомысленно резюмировала хозяйка аккаунта.



Изображение взято с: [email protected]

Несмотря на красивую аллегорическую возвышенность чувственной тирады Анны Седоковой, не все фолловеры разделили её романтическое настроение: так, одна из подписчиц с нескрываемой иронией прямо упрекнула звезду в некоей коммерческой направленности её брака, назвав при этом Яниса Тимму “альфонсом”. Впрочем, абсолютное большинство поклонников певицы, напротив, выразило неподдельное восхищение очаровательностью любимицы и её поэтичным отношением к своему браку, сопроводив публикацию массой комплиментов и “влюбленных” эмодзи. За день пост набрал более 80 тысяч “лайков”.