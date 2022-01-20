Центробанк предложил

…полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России.

Центробанк РФ опубликовал доклад «для общественных консультаций», в котором предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как указывает ЦБ, в докладе «рассмотрены риски, которые создает распространение криптовалют для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности». Регулятор предлагает внести изменения в законодательство и ввести ответственность для физических и юридических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа — но не уточняет, каким может быть наказание.

Предлагается ввести полный запрет:

на организацию выпуска, обращения и обмена криптовалюты, в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами;

для финансовых организаций — на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой.

Центробанк учел вероятность того, что запреты приведут к массовому перетоку операций с криптовалютами в юрисдикции других стран, и в связи с этим предложил ряд мер для «мониторинга рисков»:

выстраивать взаимодействие с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, доработать международные соглашения об обмене информацией об операциях клиентов из РФ на криптобиржах;

получать у иностранных платежных систем информацию о покупке криптовалют гражданами России;

организовать информационный обмен между ФНС России, Банком РФ и Росфинмониторингом с целью предоставления информации о наличии криптовалют у российских граждан;

обсудить вопросы мониторинга рисков вложений в криптовалюты в рамках международных площадок (таких, как FSB и IOSCO).

Центробанк объяснил необходимость введения ограничений тем, что использование криптовалют может повлечь за собой «потерю вложенных средств» и угрожает финансовой стабильности страны. Кроме того, регулятор утверждает, что операции с криптовалютами необходимы «в рамках преступной деятельности» и негативно влияют на окружающую среду «из-за огромного потребления электроэнергии при майнинге».

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Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. По данным издания, ведомство объяснило свое предложение тем, что россияне все чаще делают переводы в криптовалютах в пользу «нежелательных организаций» и СМИ, внесенных в реестр «иноагентов».

Накануне «Коммерсант» написал, что Центробанк в конце 2021 года направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами, объяснив это «оценкой рисков отмывания и финансирования терроризма».

В декабре Набиуллина выступила против проведения операций с криптовалютой на российской финансовой инфраструктуре. До этого Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует запретить инвестиции в криптовалюты в России.

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