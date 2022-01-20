 

Заммэра Москвы заявил о готовности к сильному снегопаду

20.01.2022, 22:24, Новости дня
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Москва готова к сильному снегопаду, который синоптики прогнозировали в ближайшее время, при необходимости будет увеличено число рабочих и техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что в ближайшие часы в столице начнется сильный снегопад. Виной всему стал циклон «Ида», который до конца недели должен принести в Москву треть месячной нормы осадков, большая часть снега выпадет именно в ближайшие два дня.

«Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. При необходимости количество рабочих и техники будет увеличено», – приводит слова Бирюкова РИА «Новости».

С началом снегопада службы начнут подметание проезжей части, тротуаров и противогололедную обработку.

Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары и подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы.

Водителей просят быть внимательней на дорогах. 



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