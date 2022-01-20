В нормативы подготовки киберспортсменов включили бег и приседания

Опубликован федеральный стандарт подготовки киберспортсменов, Министерство спорта РФ включило в него бег и приседания.

Документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с нормативами мужчины должны пробегать 3 км за 15 минут, 100 м – за 14,4 секунды; женщины должны пробегать 2 км за 12 минут, 100 м – за 17,6 секунды. Кроме того, в стандарт включены приседания (для мужчин – 25 раз без остановки, для женщин – 23), наклон из положения стоя (для мужчин – на плюс 6 см, для женщин – на плюс 8 см) и подъем туловища (для мужчин – 33 раз за минуту, для женщин – 32). Также в программу входит «техническое мастерство», но его параметры не уточняются. Указывается, что физической подготовке требуется уделять от 25% до 40% тренировочного времени.

Список необходимого оборудования включает компьютер с 16 Гб оперативной памяти и жестким диском с емкостью не менее 2 ТБ, а также мышь, клавиатура и монитор с диагональю не меньше 19 дюймов, передает РИА «Новости».

В 2016 году киберспорт в РФ был официально признан видом спорта. В 2021 году российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов, а команда Natus Vincere, состоящая из российских и украинских игроков, выиграла главный турнир PGL Major в Стокгольме по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) с призовым фондом 2 млн долларов.