 

Путин пригласил Мадуро в Россию

20.01.2022, 22:24, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Россию для развития кооперации между странами, сообщил МИД Венесуэлы.

По итогам переговоров лидеров РФ и Венесуэлы министерство сообщило, что российский лидер «еще раз повторил свое приглашение в адрес президента Николаса Мадуро посетить Россию с целью углубить кооперацию между двумя странами». Как информирует ведомство, Мадуро «выразил солидарность» с Россией и «осудил кампании по провокациям и (попыткам) манипулирования против России». 

Мадуро также поблагодарил Россию «за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 в виде поставки вакцин и медикаментов, которые служат гарантией здоровья венесуэльцев». Сам президента Венесуэлы сообщил, что обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в различных стратегических областях, передает РИА «Новости».

Напомним, в СМИ на фоне трудностей в переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности обсуждается возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать такую возможность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос ответил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что США дадут решительный ответ, если РФ будет размещать свои войска в Латинской Америке.



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