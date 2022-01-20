Из России с любовью: 6 зрелищных фильмов, снятых на родине

Этерна

20 января на Кинопоиске состоялась премьера первого в истории отечественной киноиндустрии масштабного фэнтези-сериала “Этерна”. В его основу лег цикл романов “Отблески Этерны” Веры Камши. На данный момент цикл насчитывает 16 книг, но автор не собирается останавливаться и как раз пишет 17-ю книгу. Экранизация погружает нас в необыкновенный мир, обитатели которого погрязли в войнах, политических распрях и интригах, забыв о магии. А зря, ведь каждые 400 лет из-за древнего магического артефакта над всем живым нависает угроза уничтожения…Изначально первый сезон планировали снимать в Восточной Европе, но потом сумели найти альтернативу и построили в павильонах Ленфильма декорации 15 локаций, в числе которых фантазийный город Агарис и училище оруженосцев Лаик. Сцены масштабных сражений снимались в Рузском районе — пейзажи Подмосковья лучше всего соответствовали литературному описанию, да и везти туда съемочную группу оказалось удобнее, чем в другую страну.

Кадр из сериала “Этерна”

Китобой

История о Лёшке из Чукотки, влюбленного в американскую вебкам-модель, стала призером Венецианского фестиваля. Парень, одержимый чувством, стремится найти любовь своей жизни любой ценой. Фильм удивляет атмосферой, подачей и визуалом, а в мрачных морских пейзажах не сразу удается узнать Россию. Филипп Юрьев — режиссер фильма — потратил на создание кинокартины 8 лет. Работа велась в экспедиции на Чукотке и сопровождалась большим количеством проблем: в поселке на берегу Берингова пролива было невозможно использовать сложную технику и разместить съемочную группу. Да и удовольствие — снимать на Чукотке — оказалось не из дешевых. А самыми эмоционально и физически сложными стали съемки охоты на китов — съемочная группа проводила в море по несколько часов, собирая необходимые материалы.

Кадр из фильма “Китобой”

Викинг

Драма посвящена приходу к власти князя Владимира Святославовича и затрагивает междоусобные войны, завоевание Полоцка и Киева, осаждение Корсуни и крещение Руси. Съемки продлились семь лет, в течение которых в Крыму появился целый город, а красоты полуострова послужили локациями для съемок: в фильме можно увидеть Судак, Бахчисарай, Симферополь и Белогорск. После съемок все декорации были разобраны и переданы кинопарку “Викинг” — место до сих пор пользуется популярностью у детей и взрослых.

Кадр из фильма “Викинг”

Левиафан

Нашумевшая социальная драма Андрея Звягинцева посвящена “маленькому” человеку, который пытается бросить вызов системе и проигрывает. Автомеханик Николай вместе с женой и сыном проживает на берегу Баренцева моря и пытается противостоять мэру, который претендует на его землю. Притчевый сюжет о бессилии оставляет неприятный осадок, но в целом не удивляет, в отличие от пейзажей. Съемки проходили в рыбацком поселке Териберка, который после выхода фильма стал местом притяжения туристов. Путешественники едут в Териберку, чтобы увидеть северное сияние, встретиться с северными оленями во время прогулки, с китами и касатками в открытом море и посетить кладбище кораблей.

Поселок Тебиребка

Записки экспедитора Тайной Канцелярии

Детективный исторический телесериал вышел на экраны еще в 2011 году. Он посвящен событиям правления Петра I. Съемки сериала проходили в специально построенном киногородке Piligrim Porto в Подмосковье. Это комплекс построек европейского образца XVIII века — там можно встретить таверны, жилые дома, причал, заброшенный порт, площадь наказаний, гильотину и виселицу. На территории также есть фрегат — трехмачтовый парусный корабль, воссозданный в натуральную величину! Городок доступен для туристов: он находится в Солнечногорском районе и является частью усадьбы Середниково, что довольно удобно — за одну поездку получится посетить сразу несколько достопримечательностей. Добраться до Piligrim Porto можно как на личном автомобиле, так и на автобусе или электричке.

Piligrim Porto

Территория

Драма, снятая по роману Олега Куваева, рассказывает об открытии золотого месторождения на крайнем Северо-Востоке. Для поддержания работы геологоразведочного управления недостаточно добычи олова — необходимо золото. Главный инженер Чинков решается найти металл и собирает для этого команду. Одна из съемочных экспедиций проходила на северо-западе Красноярского края — на плато Путорана. Оно представляет собой сотни километров нетронутых территорий, пару станций и природный заповедник. Отправится на плато Путорана можно в любой сезон. Лето — это водопады, сплавы по озерам глубиной более 300 метров и полярные ягоды. Осень привлекает желающих увидеть полярное сияние. А зимне-весенний период встретит обледенелыми скалами, ледопадами и природными катками.

Кадр из фильма “Территория”