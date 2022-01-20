Мнение: Люди, стрелявшие в наших отцов



Вакцины для детей, заказанные старцами. Страшная сказка

Все-таки ковид-реальность, органично включающая в себя полное бесстыдство фармгигантов, заставляет буквально содрогаться от ужаса и гнева. В тг-канале «Вирусная нагрузка» выложили анализ официальных (!) результатов КИ (клинических испытаний) новой «детской» вакцины Пфайзера: учОные гопники из Пфайзера проталкивали свою «вакцину» для детей от 0 до 7 лет в ускоренном темпе – видимо, начальство подгоняло, чуя, что хайп спадает и надо успеть впарить по максимуму ВСЕМ и по всему миру. Поэтому, пишут, все сроки (и без того «сокращенные» ввиду, как мы помним, «необходимости спасать жизни»), сократили еще больше (для «детской» версии!), но и это еще не всё: «испытатели» столкнулись с неожиданной проблемой – оказалось невозможно выделить в составе экспериментальных (отвакцинированные) и контрольных (непривитые) групп категории детей, которые бы

а) были госпитализированы с ковидом

б) умерли от ковида.

По той банальной причине, что дети ковидом (как давно известно) не болеют!!

Ведь как проходят клинические испытания? Грубо говоря, схема всегда одинакова: берем две группы одинаковых по возрасту и еще по каким-то признакам детей. Одной группе колем «экспериментальную» вакцину, других детей («контрольная группа») оставляем в покое. По задумке, через какое-то время в группах какая-то часть заболеет, какая-то заболеет тяжело и попадет в больницу, а какое-то количество там и там вообще умрет. Мы сравниваем экспериментальную и контрольную, пишем цифры, сравниваем: среди привитых в больнице столько, а умерло столько, в то время как у обычных детей в больнице… и т.д.

Но тут – вышел облом! Детей взяли, на группы разделили, бурду «попавшим в эксперимент» вкололи, стали наблюдать – ан хрен. Везде одна и та же картина: дети и не болеют и не умирают, играют себе в игры, радуются жизни. Что писать в отчетность?

Другие бы убоялись грандиозности задачи (пропихнуть м-рнк-вакцину, «защищающую»детей от болезни, которой дети и так не болеют) – но, естественно, не Пфайзер: там решили дело просто и элегантно. Графы «госпитализировано» и «умерло» они просто выкинули, а ввели одну – сколько «иммунизировано».

Вдумаемся: если твои же КИ показывают, что дети в обеих группах, а особенно в контрольных, не болеют, «хоть ты что с ними делай» – это как бы уже само по себе доказывает, что все дети ИЗНАЧАЛЬНО являются «иммунизированными» от данной инфекции в том смысле, что у них есть свой, природный и очень сильный иммунитет к ней (механизм которого, кстати, было бы очень неплохо изучить).

Но нет, ничуть не бывало! «Специалисты» компании Пфайзер стали определять у детей «иммунизированность» через антитела. Типа – вкололи «вакцину», ждем – сколько появится антител. Появилось – вуаля, ребенок «иммунизировался».

То есть – по буквам, медленно: «детская вакцина» по Пфайзер – это некий укол, который, по мысли разработчиков, должен привести к появлению в организме ребенка неких ЕМУ НЕ НУЖНЫХ новообразований (поскольку он и без этого не болеет и прекрасно себя чувствует!). И вот ради этого – весь сыр-бор!

Плюс – по этим же КИ наскоро посмотрели, проявляется ли самый базовый набор традиционных «побочек». «Помимо распространенных побочных эффектов (боль в месте укола, температура и т.д.), отслеживались только миокардит, перикардит, гиперчувствительность и анафилактический шок, в то время как другие известные эффекты, например, паралич Белла, синдром Гийена-Барре, тромбоцитопения и т.д., даже не учитывались». Тут главный прикол даже не только в чрезвычайно узком списке отслеживаемых негативных эффектов, сколько в сроках (общая беда всех последних «вакцин» во всех странах): вкололи, прошел месяц, посмотрели; если ничего нет – вперед! Если что-то проявится через год или через два – «это уже как бог даст».

По «детским» вакцинам (которые детям нахрен не нужны) даже не особо скрывается их вполне СТАРИКОВСКИЙ «смысл»: некие СТАРЦЫ хотят обколоть буквально всех человеческих детенышей с единственной целью – сделать маленьких паршивцев менее опасными НОСИТЕЛЯМИ возбудителей болезней, которые им самим нисколько не мешают, но потенциально могут заразить пресловутых «бабушек», а на самом деле – самих старцев. И если при этом сами паршивцы недосчитаются со временем каких-то функций своего организма, или даже кто-то из них, допустим, даже и не доживет до взрослого состояния – ну что с того, рассуждают старцы. Главное, чтоб основная масса сохраняла хотя бы относительную дееспособность, не правда ли?

И вообще: разве не гуманнее разок-другой-третий обкалывать всех детенышей по кругу пусть и не совсем безопасными «вакцинами», чем – с той же целью нейтрализации – просто сжигать всех напалмом?! Если б их родителям предложили выбор из двух – разве бы не первое они выбрали? И если да – о чем вообще дискуссия?

Впаривать всем «детские вакцины» будут продолжать со страшной силой. Думаю, все силы освободившихся ковидобесов и вакцинаторов в ближайшие месяцы бросят именно на это.

“И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей” (Б.Гребенщиков)