 

Блейзер без воротника: советы по выбору непринужденного, спортивного и других стилей в соответствии с вашим характером

20.01.2022, 21:42, Разное
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Блейзер помогает чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации. Его можно носить в качестве верхней одежды или надевать под пальто. Блейзер без воротника – это уникальный предмет гардероба, который можно легко вписать в образ, создавая совершенно разные стили в зависимости от характера.

С аксессуарами

Элегантные дамы, которые любят парижский шик, могут надеть блейзер без воротника с эффектными аксессуарами. Например, подойдут жемчужные серьги с подвесками и объемная сумочка. Из обуви можно выбрать кожаные туфли на танкетке.

Укороченная модель

Женщинам с легким и веселым характером подойдет непринужденный стиль. Им подойдет укороченный блейзер без воротника, который можно комбинировать с брюками палаццо.

С белой рубашкой и галстуком

Если опрятный внешний вид – это ваша визитная карточка, можно надеть блейзер без воротника с белой рубашкой и галстуком. Чтобы добавить женственности, можно выбрать подходящую сумочку, которая будет выглядеть мило.

Офисный стиль

При создании образа в офисном стиле, чтобы подчеркнуть свой профессионализм, можно носить блейзер без воротника с рубашкой и брюками чинос. Дополните образ кожаным ремнем, сумкой и кожаными туфлями на плоской подошве.

Оригинальный образ

Для создания креативного образа можно надеть джинсовые капри с белым блейзером без воротника, но с оригинальными пуговицами и карманами. Чтобы произвести впечатление модного человека, можно надеть водолазку и мюли на высоком каблуке.

Непринужденный стиль

Лучшим решением в этом случае будет блейзер в клетку с рубашкой, которую нужно носить навыпуск. Дополнить образ помогут брюки прямого покроя и мюли с эффектным принтом.

Спортивный стиль

С блейзером создать образ для любительниц спортивного стиля будет легко. Нужно надеть подходящий свитер, блейзер без воротника яркого цвета и такие же брюки. Дополнить образ можно ботинками на грубой подошве.



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