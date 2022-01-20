Блейзер без воротника: советы по выбору непринужденного, спортивного и других стилей в соответствии с вашим характером
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Блейзер помогает чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации. Его можно носить в качестве верхней одежды или надевать под пальто. Блейзер без воротника – это уникальный предмет гардероба, который можно легко вписать в образ, создавая совершенно разные стили в зависимости от характера.
С аксессуарами
Элегантные дамы, которые любят парижский шик, могут надеть блейзер без воротника с эффектными аксессуарами. Например, подойдут жемчужные серьги с подвесками и объемная сумочка. Из обуви можно выбрать кожаные туфли на танкетке.
Укороченная модель
Женщинам с легким и веселым характером подойдет непринужденный стиль. Им подойдет укороченный блейзер без воротника, который можно комбинировать с брюками палаццо.
С белой рубашкой и галстуком
Если опрятный внешний вид – это ваша визитная карточка, можно надеть блейзер без воротника с белой рубашкой и галстуком. Чтобы добавить женственности, можно выбрать подходящую сумочку, которая будет выглядеть мило.
Офисный стиль
При создании образа в офисном стиле, чтобы подчеркнуть свой профессионализм, можно носить блейзер без воротника с рубашкой и брюками чинос. Дополните образ кожаным ремнем, сумкой и кожаными туфлями на плоской подошве.
Оригинальный образ
Для создания креативного образа можно надеть джинсовые капри с белым блейзером без воротника, но с оригинальными пуговицами и карманами. Чтобы произвести впечатление модного человека, можно надеть водолазку и мюли на высоком каблуке.
Непринужденный стиль
Лучшим решением в этом случае будет блейзер в клетку с рубашкой, которую нужно носить навыпуск. Дополнить образ помогут брюки прямого покроя и мюли с эффектным принтом.
Спортивный стиль
С блейзером создать образ для любительниц спортивного стиля будет легко. Нужно надеть подходящий свитер, блейзер без воротника яркого цвета и такие же брюки. Дополнить образ можно ботинками на грубой подошве.
Смотреть комментарии → Комментариев нет