Постановка или искренние чувства? Почему некоторые люди считали брак Майкла Джексона и Лизы Марии Пресли пиар-ходом

Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли вступили в брак на тайной церемонии в 1994 году. Весь мир узнал об этом после официального заявления Лизы. Однако женитьба короля поп-музыки на дочери Элвиса Пресли так сильно потрясла людей, что многие не поверили ее словам, а те, кто поверил, сомневались, что брак продлится долго. Поклонники певца назвали это событие свадьбой века в мировой музыке, а папарацци считали, что это пиар.

Знакомство будущей пары

Майкл и Лиза впервые встретились будучи детьми в 1974 году, тогда девочка вместе с папой пришла на выступление группы The Jackson 5, в которой выступал музыкант. После концерта Элвис Пресли провел Лизу за кулисы и познакомил с участниками группы.

Вновь пара встретилась в 1993 году у общего знакомого Бретта Стронга, который и представил их друг другу.

Майкл и Лиза нашли много общего, и им всегда было о чем поговорить. Так и началась их дружба. Это был непростой период для обоих: у Лизы были проблемы с мужем, а Майкла впервые обвинили в растлении несовершеннолетних. Они поддерживали друг друга, и постепенно их дружба переросла в роман.

Молодые люди почти каждый день болтали по много часов и чувствовали себя очень близкими.

Свадьба влюбленных

Во время одного из разговоров по телефону король поп-музыки позвал Лизу замуж, и, несмотря на то, что это было очень быстро, она согласилась. Девушка развелась со своим мужем и уже спустя 20 дней вышла за Джексона. Свадебная церемония прошла в 1994 году в Доминикане, она была очень скромной и быстрой. Влюбленные держали это в секрете и впервые рассказали о заключенном браке лишь спустя почти 3 месяца.

Фотограф Дик Зиммерман, несколько раз снимавший пару, рассказал, что во время работы они были влюбленными и много веселились. По его мнению, пара была искренне влюблена, и эти чувства точно не были поддельными.

Однако так считали не все. СМИ полагали, что столь быстрая свадьба была проведена, чтобы отвлечь общественность от скандалов, разворачивавшихся вокруг имени поп-короля, на что-то более позитивное. По другой версии, Майкл, который всегда восхищался Элвисом Пресли, просто решил стать ближе к великому музыканту, сблизившись с его дочерью. Однако как бы там ни было, пара всегда выглядела на снимках влюбленной, по крайней мере, в первый год.

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Проблемы в паре

В 2011 году Лиза Мария дала интервью Опре Уинфри, в котором рассказала, что так любила Майкла, что была им почти одержима. Однако, как дочь Пресли, она понимала: жизнь со знаменитостью еще то испытание.

Слава и преследования прессы оказались не единственной проблемой в отношениях с музыкантом. Майкл оказался довольно закомплексованным человеком, который любил обвинять окружающих в проблемах и жалеть себя, ввиду этого с ним было тяжело жить.

Однако главной проблемой было нежелание Лизы рожать ребенка. С ее слов, она сомневалась в том, что Майкл действительно ее любит, а также боялась судов об опеке. Вы, наверное, удивитесь тому, почему она их боялась? Видимо, девушка долго думала о разводе с музыкантом. К тому же у нее уже было двое детей от предыдущего мужа.

А для Майкла полная семья с детьми была главной мечтой.

Развод и дальнейшие отношения

Лиза не была уверена в своем партнере. Видя, как он манипулирует другими людьми, ей казалось, что он лишь играет ее чувствами. Девушка стала понимать, что выбрала не того человека в качестве спутника жизни, и меньше чем через 2 года после свадьбы она подала на развод.

Однако после развода Лиза поняла, что была сильно привязана к Джексону, и ей пришлось очень долго отвыкать от бывшего мужа. Бывшие возлюбленные при этом сохранили дружеские отношения и продолжали общаться.

После смерти Майкла женщина почувствовала себя опустошенной. И только когда его не стало в ее жизни, она осознала, что Майкл действительно ее любил.