 

Мэр Вильнюса назвал чужеродным Дом Москвы в литовской столице

20.01.2022, 21:40, Новости дня
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В Вильнюсе снесут недостроенное здание Дома Москвы, сообщил мэр литовской столицы Римигиюс Шиманюс.

«Проект пропагандисткой машины закрывается, не успев открыться. Дом Москвы, и архитектурно, и геополитический чужеродный Вильнюсу, будет демонтирован», – сообщил мэр в соцсетях, передает ТАСС.

В 2021 году Высший административный суд Литвы отклонил жалобу «Московского центра культуры и бизнеса «Дом Москвы в Вильнюсе» на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе отказ столичных властей на завершение строительстве.

Дом Москвы – многофункциональный и культурный общественный центр – был почти построен несколько лет назад, но завершить его не удалось. По данным властей, строительство якобы велось с нарушениями технического регламента. Позже они были устранены.



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