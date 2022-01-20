В результате пожара в подмосковной электричке эвакуировали свыше трехсот человек

После возгорания напольного покрытия в вагоне из электропоезда на Московской железной дороге (МЖД) в Подмосковье эвакуировали свыше 350 человек, пожар потушили.

«На платформе Конобеево вспыхнуло напольное покрытие в вагоне пригородной электрички», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, из 11 вагонов электропоезда были эвакуированы в общей сложности более 350 человек, возгорание в электропоезде удалось локализовать. Информация о причине пожара и задержке в движении пассажирских поездов уточняется.

Ранее на железнодорожной станции Малоярославец в Калужской области загорелась электричка, которая должна была доставить пассажиров в Москву, людей оперативно вывели из вагонов.