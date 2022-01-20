В Евросоюзе заявили о запрете продажи американского «грюйера» на территории ЕС

Сыровары из Соединенных Штатах, которые добились права использовать защищенное географическое наименование швейцарского сыра «грюйер», не смогут поставлять его в ЕС, сообщили в Еврокомиссии.

«Грюйер» – это защищенное наименование места происхождения товара – сыра из Франции и из Швейцарии. Правила наименования и интеллектуальная собственность имеют территориальный характер. Они применяются только к соответствующей территории», – цитирует собеседника из ЕК РИА «Новости».

По его словам, Ведомство по патентам и товарным знакам США придерживается принципа территориальности.

«То есть защищенное географическое указание товара должно оцениваться только применительно к территории США, это вытекает и из международных обязательств по линии Всемирной торговой организации», – добавил он.

Исходя из этого, операторы из США не смогут продавать грюйер в ЕС или на территории стран, с которыми есть соглашения.

«Если это все-таки произойдет, то компетентные органы должны будут потребовать изъять этот продукт из продажи или переименовать его. Это даже может быть опротестовано в национальных судах», – заключил собеседник.

В январе суд в США постановил, что наименование «грюйер» воспринимается американцами как сорт сыра, потому его нельзя регистрировать в качестве товарного знака для продукции из конкретных регионов Швейцарии и Франции.