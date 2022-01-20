Мнение: Гильотина для криптовалютчиков

Bloomberg написал, что ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. Эта новость появилась утром. А днем на сайте ЦБ опубликован доклад «для общественных консультаций», в котором ЦБ предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России.

Если майнинг и оборот криптоволюты в России будут полностью запрещены, проблемы, связанные с майнингом и криптовалютой будут решены кардинально. Как избавление от перхоти при помощи гильотины…

О проблемах, связанных с криптолихорадкой в Иркутской области, писал в публикации «Майнинг кампф» и рассказал в видеоверсии.

Но что интересно. В той же Иркутской области работает огромное количество вполне легальных фабрик криптовалюты. Которые ни от кого не прячутся, платят за используемое электричество по коммерческим расценкам. И самое важное – у этих легальных майнеров, по всей видимости, серьезные покровители.

Вот мне и интересно. Покровители мегакриптоферм, работающих в Иркутской области, смогут пролоббировать создание в регионе «свободной экономической зоны», где майнинг все-таки сохранится? В виде исключения… Или все оборудование с иркутских мегаферм, стоимостью в не одну сотню миллионов долларов, перекинут, к примеру, в Приднестровье?

Фотографии отсюда

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