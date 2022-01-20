Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили больницу в Ланкашире и познакомились с щенком-терапевтом

У герцога и герцогини Кембриджских явно боевой настрой на работу: супруги второй раз за два дня появились на публике. Сегодня днем они прибыли на северо-запад Великобритании, в графство Ланкашир, где посетили Общественную больницу Клитеро (Clitheroe Community Hospital). В медицинском учреждении супруги пообщались с его работниками – врачами общей практики, медсестрами и младшим персоналом – и больше узнали о проблемах, с которыми сталкивается сфера здравоохранения в регионах в ходе борьбы с пандемией коронавируса, а также выяснили, какими способами союз благотворительных организаций NHS Charities Together обеспечивает психическое здоровье работников (Кейт и Уильям стали покровителями NHS Charities Together в декабре 2020 года). За последний год союз выделил графству более 300 тысяч фунтов стерлингов на создание дополнительных условий для отдыха и восстановления более 9 тысяч медицинских работников, включая комнаты отдыха и терапевтические услуги.

Оказалось, что в больнице Клитеро сейчас активно развивают пет-терапию, то есть лечение при помощи животных. В больнице Клитеро главными четвероногими экспертами по этому вопросу являются две собаки, а недавно к ним присоединился щенок Альфи породы кокапу (спудель или кокердудль) – помесь кокер-спаниеля и пуделя. Кудрявый малыш шоколадного оттенка покорил герцога и герцогиню: Кейт Миддлтон назвала щенка “невероятно милым” и добавила, что “их собака будет очень расстроена”, если узнает, что им так приглянулся Альфи.

Напомним, у Кейт и Уильяма есть пес, которого в январе прошлого года им подарил младший брат Миддлтон – Джеймс. Это произошло через пару месяцев после того, как из жизни ушел любимый пес супругов, черный кокер-спаниель Лупо. Ему было 9 лет и он тоже был подарком брата герцогини Кембриджской – он подарил щенка на их с Уильямом свадьбу в 2011 году.