Бывшего папу римского обвинили в бездействии в отношении сексуального насилия в церкви

Исследование, проведенное Конференцией епископов Германии в 2018 году, показало, что с 1946 по 2014 год 1670 священнослужителей в стране совершили те или иные формы сексуального насилия над 3677 несовершеннолетними.. Фигурантом доклада оказался и Йозеф Ратцингер, впоследствии ставший понтификом Бенедиктом XVI: с 1977 по 1982 год он занимал должность мюнхенского архиепископа.

В это время священник Петер Хуллерманн, уличенный в педофилии, был переведен в Мюнхен из Эссена, где его обвиняли в жестоком обращении с 11-летним мальчиком. Хуллерманна, несмотря на его прошлое, перевели на пастырские обязанности. В 1986 году, когда Ратцингера перевели в Ватикан, Хуллерманна осудили за растление других детей и приговорили к условному тюремному заключению. Однако он после осуждения продолжал работать с детьми в течение многих лет. Бенедикт при этом отрицал, что знал об истории этого священника.

“Признание Ратцингера в том, что своими действиями или бездействием он лично и профессионально причастен к страданиям многих детей, было бы примером для многих других епископов и ответственных лиц”, – сказано в заявлении юридической фирмы.

Контекст:

Бенедикт XVI был папой римским с апреля 2005 года по февраль 2013-го. Он отрекся от престола из-за состояния здоровья, новым главой католической церкви после него был избран Франциск. Бенедикт сейчас является почетным папой.

За 70 лет члены католического духовенства во Франции подвергли насилию более 200 тыс. детей, призывая жертвы хранить молчание ради защиты репутации церкви, сообщал в октябре 2021 года CNN, ссылаясь на отчет, опубликованный Независимой комиссией по сексуальному насилию в церкви (CIASE).

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