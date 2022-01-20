Ученые назвали магний важным микроэлементом для работы иммунной системы

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20.01.2022, 21:14, Разное
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Специалисты раскрыли важную способность магния. Этот минерал помогает иммунной системе бороться с болезнью.
Ученые из Базельского и Кембриджского университетов провели эксперимент и выяснили, что количество магния в крови определяет качество иммунного ответа. Ученые отметили, что это открытие очень важно для будущего лечения пациентов с онкологией. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cell.

При недостатке магния организму человека сложнее бороться с заболеваниями, увеличивается риск развития онкологии. Ранее исследователи доказали, что диета с низким содержанием этого микроэлемента способствует разрастанию раковых клеток. Недавнее исследование показало, что Т- клетки иммунитета могут активно убивать поврежденные и патологические клетки организма только при достаточном количестве магния в крови. Микроэлемент активирует иммунную систему и определяет правильное функционирование поверхностного белка Т-клеток (LFA-1), которые теперь смогут с легкостью распознать инфицированные или поврежденные клетки организма человека.

Ученые доказали, что при локальном росте количества магния Т-киллеры активнее борются с клетками рака. Это может стать основой для современной иммунотерапии онкологии. Теперь специалисты питаются найти способ местно увеличивать концентрацию магния в опухолях с помощью таргетных методов.

Источник: inscience.news



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