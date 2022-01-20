Мнение: На страже архитектурных памятников и дикой природы

Сотрудник спецподразделения Талибана с арестованными за браконьерство и контрабанду животных гражданами Афганистана.

Ранее было объявлено, что в Исламском Эмирате Афганистан создано спецподразделение по охране архитектурных и исторических памятников, а также дикой природы.

Министерство информации Талибана выпустило постановление, в котором запретило охотиться на диких птиц и животных. Как тебе такое, Гринпис?!

Из других волнующих новостей на тему жизни в новоявленном исламском эмирате.

1. Раздача одеял и денег детям-сиротам в Хосте. Каждая семья получила по 5 одеял от ЮНИСЕФ и по 2000 афгани от талибов.

2. Церемония выпуска боевиков/бойцов? корпуса Халида бин Валида с театрализованным представлением на тему синхронных движений выпускников.

Видео тут https://twitter.com/BakhtarNA/status/1484018492521201664

Ну не милота ли?

3. Друг Реджеп передал Талибану 5 тонн различной гуманитарной помощи и обещает еще. Кроме того, Турция обещает выплачивать стипендии афганским детям-сиротам, плюс обеспечивать возможность обучения в афгано-турецких школах. Анкаре клятвенно заверяет, что не допустит каких-либо враждебных действий в отношении Исламского Эмирата Афганистан.

Очень хочется другу Реджепу открыть свою военную базу в Афганистане. Талибы пока вежливо отказывают, но это пока. Вероятность появления турецкой базы в Афганистане далеко не исключена, если конечно Китай и Россия не объяснят талибам, что в интересах их будущего признания, лучше им держать друга Реджепа на расстоянии. Талибан также отметил, что афганцы бежавшие в Турцию во время бегства США, могут возвращаться домой и объявленная амнистия распространяется и на них, официально их никто преследовать не будет.

4. Официальное открытие колодцев для населения в провинции Логар. Деньги на колодцы талибам выделила Малайзия.

5. Съезд работников налоговой службы. Отмечается, что после введения прозрачных законов, повысилась собираемость налогов и сократились незаконные поборы.

Талибы объявили, что внимательно пересмотрят все налоговое законодательство и устранят возможности местных органов власти грабить население через незаконные налоги и сборы устанавливаемые помимо Кабула. Также угрожают страшными карами коррупционерам и взяточникам на гос.службе.

6. Заседание министерства культуры и туризма Афганистана с участием представителей племен. Обсуждался вопрос сбережения и реконструкции исторических памятников с целью привлечения туристов и создания рекреационных территорий.

7. Раздача денег обездоленным семьям в Кундузе. На семью давали 18,5 тыс. афгани.

Правительство Талибов по поводу раздачи денег заявило, что несмотря на то, что формально в Афганистан за 20 лет поступило немало иностранной помощи, народ Афганистана становился все беднее и беднее. Большинство этих денег разворовало старое правительство. Обещают показать, что они лучше американцев могут обеспечить рост благосостояния афганцев. Пока что просто раздают деньги и раздают обещания связанные с будущим экономическим ростом и созданием рабочих мест.

8. На заседании министерства горнодобывающей промышленности Исламского Эмирата министр заявил, что талибы приглашают все страны мира принять участие в совместном концессионном освоении недр Афганистана, что должно повысить доходы бюджета и создать новые рабочие места для граждан. Талибы обязуются защищать законные интересы иностранных инвесторов и выполнять заключенные контракты на добычу полезных ископаемых. Китайцы уже на подходе.

9. Министр финансов Исламского Эмирата заявляет, что Талибан будет вести решительную борьбу с коррупцией и расхищением бюджетных средств. Применяться будут самые жесткие методы, вплоть до смертной казни. Также обещают проводить информационную кампанию в обществе, где собираются разъяснять гражданам, что общество построенное на коррупции это неправильное общество, что ислам учит не такому.

Также пообещал навести порядок с коррупцией и мздоимством на таможне. В качестве первого успеха Талибана заявил, что впервые с 2001 года Афганистан принял бюджет, большая часть доходной части которого строится не на внешних поступлениях, а на внутренних источниках.

10. Спецпредставитель МИД Катара побывал в Кабуле и встретился с министром МВД Афганистана, небезызвестным Хаккани. Катар подтвердил, что намерен активно взаимодействовать с Талибаном. Талибы в ответ заявили. что Катар является мостом между ними и миром.

11. Заседание в минобре. Министр образования заявил, что талибы хотят развивать высшее образование в стране и ищут приемлемую форму предоставления высшего образования мужчинам и женщинам в соответствии с исламскими законами.

И так далее.

PS. Разумеется, все эти новости транслируемые официальными СМИ Талибана, направлены на формирование позитивного образа Исламского Эмирата и конечно стараются умалчивать о различной хрени, которая творится в провинциях, где контроль талибов зачастую достаточно ограничен. Конечно, многие новости трудно воспринимать без иронии, но если смотреть в целом, процесс транформации Афганистана под воззрения талибов идет. И так или иначе, именно этот образ будет определять развитие Афганистана на долгосрочную перспективу. С точки зрения интересов афганского народа, можно лишь пожелать, чтобы талибы действительно стремились меняться в сторону того образа, который они транслируют окружающему миру в интересах международного признания и привлечения иностранных инвестиций в Афганистан.

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