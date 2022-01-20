Кто осудит Настю? – Личное мнение

Пока одни смеются над Волочковой, а другие требуют наказания за нарушение санитарных норм, я всё силюсь понять, что происходит с Настенькой.

«Она трезвая не летает, потому что боится», — заявила Газете.ру пиарщица балерины.



Фото: Соцсети

Это можно понять. Это можно простить. Ну, боится человек неба — что в этом такого?

Накатила немного. Чуть отпустило. Залезла в шайтан-машину, которая непонятным образом летает по свету. Тепло разлилось по уставшим конечностям — полетели.

Кто осудит такое? Я — точно нет, потому что повидала на своём веку аэрофобов достаточно.

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Беда не в том, что Настя выпила перед полётом, а в том, что за последние годы я не припомню ни одной её фотки или видео, где бы я по виду Волочковой могла бы стопроцентно утверждать, что наша прима трезвая.

Я, конечно, не особо разбираюсь в пьющих бабах, могу ошибаться. Всегда успокаивала себя тем, что Настя — артистка, а её поведение — норма для творческой натуры, а не запой.

Кто не пил под шашлычок на своём участке? Кто осудит рюмочку в хорошей компании Джигурды? После баньки, опять же, грех не выпить, и в бочке с веником. А в полёте — ну, тут такое дело — аэрофобия.

Всё это понятно, всё допустимо. Но ровно до того момента, пока ты не попадаешь во все новости о конфликте с бортпроводником.

Какой совет вы бы дали Насте?

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