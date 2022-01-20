Мнение: Кто станет Гитлером

По украинским СМИ и разного рода пабликам ходит этот текст в разного рода вариациях, назовем его “фейк”. Я из любопытства даже пошерстил интернет-форумы – хотелось все ж узнать, что за “интересные подробности гибели руководителей ДНР”; чем и кому интересные? Но нигде не нашел деталей. Хм… Я и сам такие “подвисания” всегда любил делать – можно сказать, мой фирменный знак. И экономия мышления, опять же – пусть люди сами придумывают подробности и сладко ужасаются.

Поскольку у нас сейчас реально предвоенная обстановка, а ситуацию на границе с Донбассом активно комментируют в ежедневном режиме Байден, Шольц и председатель НАТО Столтенберг – сие очень может быть продуктом военной пропаганды, да и, скорее всего, им и является. Другое дело, что непонятно, что имеется в виду. Кто поверит, что (очередное) покушение на лидера ДНР может стать реальным “казус белли”? В конце концов, предыдущего “главу ДНР” тоже убили в результате теракта, и у нас в СМИ в этом тоже обвиняли украинские спецслужбы. Убили Гиви, убили Моторолу. Да, в общем, прибрали так или иначе, как я понимаю, почти всех полевых командиров ДНР/ЛНР, кому удалось выжить в собственно боях.

Но это ведь не стало поводом для вторжения России. С чего бы станет сейчас? Неясно.

Пока создается полное впечатление, что США и лично тов. Байден буквально изо всех сил подталкивают одновременно и Москву, и Киев к войне друг с другом, а те оба, каждый на свой лад, упираются всеми лапами, отворачиваются, прикидываются спящими – но их все равно незаметными оплеухами придвигают и сближают “на расстояние броска”. “Деритесь!”

Какова цель? Цель достаточно очевидна – США и условный “Байден” хотят впихнуть Украину в Россию… Или Россию в Украину – им в данном случае не так важно, просто надо, чтобы вышел монстр поубедительнее. В качестве “платы” за столь желанное для Путина объединение он (или тот, кто окажется на его месте во главе новообразования) будет объявлен новым Гитлером, а оно само – новой “империей зла” и угрозой для всего человечества, но прежде всего, естественно, для Европы. Для “разгуливания” монстру планируется кинуть в пасть и еще всякую мелочь – Белоруссию там, Прибалтику, даже, возможно, Польшу… Но это всё ситуативно, надо понимать, что тут очень гибкое “англосаксонское” планирование, с большими степенями свободы и скользящими параметрами – это не тупое немецкое “пункт 1”, “пункт 2”, “айне колонне марширт”, “цвай колонне марширт”… Всё та же классика – англосаксонская Дуга против тевтонской Европы, с небольшой вариацией.

“Американцам” (можно сказать “англичанам”, в данном случае это синонимы) надо Европу

а) взбодрить

б) дисциплинировать

в) пристроить к делу.

Тухлые разборки между РФ и Украиной на тему “кто главный” и бои за село Нахапетовка, естественно, никому в мире неинтересны – но миру нужен новый Монстр и новый Гитлер. Вот нас на эту роль и приглашают – строго “добровольно”, естественно. С той же мерой добровольности, с какой у нас всё последнее время добровольно.

Но кастинг открытый. Если по итогам, наоборот, Украина захватит Москву – тоже никто не будет против. Главное – зверств и человеконенавистничества побольше. Перспектива для всех веселая, безусловно. Ради такого дела и никакого Пушилина не жалко.