Безупречный Nude: правила и косметика для «макияжа без макияжа»

Пандемия положила начало новому тренду, который называется “макияж без макияжа”. Женщины решили избавить свои лица от тонны декоративной косметики, сделав ставку на продукты красоты, которые не оставляют следов на защитной маске и не делают лицо перегруженным. Тенденции минимализма будут в моде еще какое-то время. Если вы не знаете, как создать безупречный Nude, прислушайтесь к нашим советам.

Не забудьте хорошо увлажнить кожу

Прежде чем приступать к выполнению макияжа, хорошо увлажните кожу лица и шеи. Только что нанесенный крем создаст эффект ухоженности и поможет лучше распределить тональную основу. А вот пересушенная и неувлажненная кожа, напротив, затруднит нанесение тона. Вам понадобится больше слоев средства, а его излишки будут скапливаться в складочках мимических морщин. Этот эффект никому не нужен.

Хороший крем способен мгновенно разгладить морщинки и подтянуть овал лица. Увлажнение нормализует водный баланс, устранит отеки и темные круги под глазами, а также минимизирует гиперпигментацию. Чтобы кожа лица оставалась свежей и сияющей, не пропускайте увлажнение и по вечерам, после того как вы смыли косметику с лица.

Используйте современные продукты

Если вы хотите научиться делать безупречный Nude, проведите ревизию в своей косметичке. Удалите оттуда устаревшие тени, которые имеют “тяжелую” текстуру и осыпаются при нанесении. Формула, которая используется в производстве продуктов нового поколения, позволяет наносить их тонким слоем, не создавая пятен. Это избавит вас от мучений, связанных с длительной растушевкой и создаст желанный “нюдовый” эффект.

Современные тени не собираются в складках век, особенно если они нанесены на тонкий слой базы. Тональные средства нового поколения имеют наилегчайшую текстуру, которая предотвратит образование пятен. Чтобы выбрать идеальную базу, следите за новинками косметической индустрии. Помните, что самые дорогие продукты не обязательно могут быть самыми лучшими.

Приобретите набор кистей, спонжей и фетровых аппликаторов

Если вы хотите максимально приблизить макияж к профессиональному, вооружитесь инструментами, доступными визажистам. Ни один уважающий себя мастер не будет использовать в нанесении теней ватные палочки или поролоновые аппликаторы. Лучший результат обеспечивают специальные плоские кисточки и фетровые аппликаторы.

Для оформления идеальной линии бровей используйте скошенную кисточку, которая позволяет дорисовывать отдельные волоски. Вместо теней вы можете использовать тинт – средство, содержащее стойкий красящий пигмент. Чтобы закрепить результат, вам понадобится специальный гель со щеточкой-расческой для бровей. Чтобы выровнять тон лица, используйте специальные спонжи и широкие кисти.

Используйте два оттенка тональных средства

Чтобы сделать “макияж без макияжа”, вам не понадобятся ни румяна, ни сияющий хайлайтер. Оставьте эти продукты для вечеринок. Скульптурировать лицо и выделить скулы можно с помощью двух разных оттенков тональных средств. Лучше, если оба продукта будут выпущены одной фирмой.

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На нижнюю часть лица (подбородок, щеки), на спинку носа, веки и область под глазами наносите продукт на тон светлее вашей кожи. А вот для скул, висков, лба и крыльев носа используйте средство на тон темнее. Это создаст равномерный, плавный переход и желаемый эффект натуральности.

Чтобы лицо не превратилось в неестественную маску, не используйте бронзеры, розовые румяна, контуринг и толстый слой пудры. Не хотите, чтобы ваше лицо блестело? Тогда используйте матирующий тональный крем.

Откажитесь от карандаша для глаз

Нюдовый макияж допускает светлые естественные тени, тушь для ресниц и подводку. Но если вы привыкли очерчивать границу века черным карандашом, смеем вас разочаровать. Этот прием дешевит образ, ведь стрелка получается нечеткой и расплывчатой. Если вы считаете, что без подводки вам не обойтись, используйте матовый лайнер. Матовая аккуратная стрелка позволит вашим ресницам выглядеть длиннее и ярче.

Выбор туши для ресниц

Выбирайте тушь, для нанесения которой не требуется много слоев. Это предотвратит эффект склеивания ресниц, который в народе называют “паучьими лапками”. Если ваши ресницы недостаточно длинные – тогда отдавайте предпочтение туши с эффектом удлинения. Объемная тушь в этом случае не подойдет. Она пригодится тем женщинам, которые имеют длинные, но недостаточно пушистые ресницы. Есть еще один нюанс: цветная тушь не подходит для нюдового макияжа. Используйте продукт черного цвета.

Блеск для губ

В натуральном макияже используются блеск для губ, а не помада. Чтобы выглядеть более естественно, примените технику “деграде”. Нанесите блеск на центральную часть губ, а затем слегка растушуйте пигмент к уголкам. Это усилит стойкость макияжа и предотвратит скатывание.