Без мимических морщин в 50 лет: поможет ли профилактика липкой лентой (мнение дерматологов)

Тейпы известны с начала 19-го века, но сейчас переживают поистине великую популярность. В погоне за красотой и молодостью женщины идут на различные ухищрения, и косметическая индустрия идет им навстречу. Так ли уж действенны тейпы для лица или это выдумки маркетологов?

Что это такое

Липкая лента для лица – тейпы, предназначена для фиксации отдельных участков кожи лица с целью уменьшить их подвижность. С возрастом наша кожа теряет эластичность, упругость, что называется, сдувается, и ей необходима поддержка. Тейпы, нанесенные по массажным линиям, по мнению многих, способны сохранять кожу гладкой долгое время, тем самым защищая ее от непроизвольных мимических движений, которые мы совершаем, даже не замечая этого. Есть мнение, что пользоваться тейпами нужно начинать уже в 20-25 лет, чтобы избежать образования глубоких морщин, хотя в этом возрасте наша кожа еще упруга, свежа и красива.

Мнение специалистов

Особое распространение ролики с использованием тейпов получили в социальных сетях, но специалисты говорят, что такие ролики носят стандартные анекдотический характер, как и большинство лайфхаков, демонстрируемых в соцсетях. Скотч для лица смело можно считать бесполезной вещью, и вот почему.

Липкая лента наносится на те участки, которые больше всего подвержены образованию морщин, сначала мелких, а с возрастом более глубоких. Вы открываете кусочек ленты, разглаживаете пальцем нужное место и приклеиваете как можно плотнее. Но дерматологи и еще, пожалуй, врачи и художники, знают, что лицевой каркас формирует не кожа, а мышцы, находящиеся на разных уровнях и прикрепленных к черепным костям. Фиксируя поверхность кожи, мы никак не затрагиваем, не фиксируем мышцы, которые продолжают работать в не то что в обычном, а в усиленном режиме, потому что испытывают сильное сопротивление.

Результат

Лицевые мышцы испытывают давление, значит, работают более усердно и при постоянном давлении накачиваются, точно так же, как и мышцы тела при регулярных физических нагрузках. Возможно, первое время вы действительно увидите, что ваша кожа разгладилась, морщины стали меньше или вообще исчезли. Только вам нужно быть готовым к тому, что в один из дней кожа может провиснуть в совсем неожиданных местах, поскольку мышцы лица укреплены. Есть большой риск получить более глубокие морщины там, где их образование не предполагалось индивидуальным строением лица и естественной работой мимических морщин.

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Опасные последствия

Важно упомянуть о том, что липкая лента, какой бы популярный бренд ее не производил, не приспособлена для регулярного использования на коже лица, потому что содержит вещества, противоположные по своему косметическому влиянию. Что вы скажете, если технологи представили бы вам полный список ингредиентов, из которых состоят тейпы? Основным ингредиентом являются силиконы, которые, между прочим, производят из нефтепродуктов. Вряд ли вы захотели бы просто намазать на лицо даже капельку нефти. Силиконы могут вызвать аллергию, красные пятна и даже рубцы, поскольку вам придется каждый день отрывать липкую поверхность от кожи. Задумайтесь, а не снимаете ли вы вместе с тейпом такой важный для защиты нашей кожи липидный слой. Высока вероятность того (особенно для тонкой, чувствительной кожи), что через образовавшиеся микротрещины может попасть опасная инфекция, которая вызовет на лице, в лучшем случае акне, а в худшем – даже представить сложно, потому что улица насыщена опасными вирусами, невидимыми глазу. Стоит один раз расчесать, и последствия непредсказуемы.

Чем заменить

Образование морщин, потеря эластичности кожи, ее дряблость зависят не только от потери коллагена, но и эластина, который разрушается под воздействием ультрафиолета. Да-да, сколько бы косметологи не твердили о ежедневной защите кожи от солнечных лучей, большинство людей пренебрегают этим советом. Старайтесь пользоваться защитными кремами с высоким содержанием фильтров не только летом, но и зимой, потому что ультрафиолет становится менее активным, но, тем не менее, никуда не исчезает. Регулярная забота, в том числе архитектурный массаж, помогут сохранить кожу лица молодой и здоровой максимальное количество времени.

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Сторонники тейпов

Тем не менее, у этого способа сохранения молодости довольно много поклонников. В соцсетях идут жаркие дискуссии об эффективности липкой ленты.

Многие блогеры утверждают, что после продолжительного времени использования тейпов действительно имеют потрясающий результат, который особенно заметен на лбу и под глазами.

Использование тейпов, говорят они, действительно поможет вам сохранить упругую, ровную кожу даже к пятидесяти годам.

Однако не стоит забывать, что липкая лента все-таки не предназначена для косметологическое использования на регулярной основе. Ее можно использовать изредка, в качестве дополнительной меры, если вы действительно верите в ее эффективность и продолжаете много хмуриться.