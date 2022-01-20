Глава Тамбовской области заявил о необходимости качественного строительства объектов

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провел заседание оперативного штаба по реализации в регионе национальных проектов. Нацпроект «Жилье и городская среда» будет реализовываться в области по четырем направлениям: строительство жилья, объектов по программе «Чистая вода», расселение людей из ветхого жилья, формирование комфортной городской среды.

Целевой показатель по вводу жилья на 2022 год – 810 тыс. кв. м, причем будут учитываться только те квартиры и дома, которые зарегистрированы в Росреестре. Егоров обратил внимание на своевременное контрактование объектов и необходимость разъяснительной работы с населением по регистрации жилых домов через Росреестр в рамках «дачной амнистии». Также он предостерег от прошлых ошибок по программе «Чистая вода» и программе переселения из ветхого жилья. Егоров напомнил, что к середине 2023 года тамбовчане – участники госпрограммы переселения из аварийного жилья, должны получить новые квартиры, говорится на сайте администрации города.

«Будет усилен контроль за качеством строительных и ремонтных работ. В том числе со стороны Общероссийского народного фронта, общественности и федеральных структур. В круглосуточном режиме будем осуществлять наблюдение за ходом строительства. На строительных площадках по возведению социальных объектов установим видеокамеры с обеспечением удаленного подключения к Центру видеомониторинга «РосСтройКонтроль». Есть договоренности с Центром компетенций в сфере применения беспилотных авиационных систем ТГУ имени Г.Р. Державина о контроле за возведением объектов. Призываю всех к ответственной работе», – сказал руководитель области.

Мероприятия госпрограммы «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» будут реализовываться в 92 муниципальных образованиях области. Благоустройство планируется провести в 99 дворах и на 109 общественных территориях. На эти работы предусмотрено 264 млн рублей. Кроме того, 500 млн рублей предусмотрено на проект «Дворы Тамбовщины».

С октября 2021 года муниципалитеты ведут работу по заключению контрактов и договоров на благоустройство, уже законтрактовано более 96% обозначенных территорий.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» направлен на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования и объектов улично-дорожной сети городской агломерации.

С этого года большое внимание уделяется приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. Предстоит ремонт аварийных и предаварийных мостов.

В 2022 году будет отремонтировано более 46 км автомобильных дорог и 186 погонных метров искусственных сооружений.

Выделенное финансирование на реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках нацпроекта составляет почти 1,4 млрд рублей (федеральный бюджет – 333 тыс. рублей, областной бюджет – более 1 млрд рублей).