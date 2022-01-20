 

Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под водой

20.01.2022, 20:54, Разное
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Группа специалистов отправилась к долгожданное путешествие, в рамках которого предстояло погрузиться на глубину более шести тысяч метров. Главная задача экспедиции заключалась в поиске давно сгинувшего корабля. Однако вместо судна на столь внушительной глубине ученые нашли уникальное существо.

Исследование началось в начале 2021 года, и было направлено на поиски судна, которое утонуло предположительно в период Второй мировой войны. Добравшись до стартовой точки, команда приняла решение осуществить погружение.

Они обнаружили на дне вовсе не остатки корабля, а уникальное животное. К слову, погружение осуществлялось с помощью специального оборудование, которое фиксировало все происходящее на камеру.

NOAA Photo Library

Существо внешне напоминало кальмара, который плавал чуть глубже, чем ожидалось. Кадры из видео были отделены от отправлены на дополнительное исследование зоологам. Исследовали определили, что в кадр попал большеперый кальмар.

Фото espaciomisterio.com

Это одно из самых удивительных животных, которые когда-либо находили под водой. Длина существа очень маленькая и не превышает десяти сантиментов, тогда как кальмары этого вида во взрослом возрасте гораздо больше. Это указывало лишь на то, что найденный кальмар очень молодой.



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