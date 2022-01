Наталья Водянова, Антуан Арно и Наоми Кэмпбелл на показе последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton

Пару часов назад в Париже завершилась Неделя моды. Последнюю мужскую коллекцию сезона осень-зима 2022/2023 представил Louis Vuitton. На подиуме, сооруженном в Carreau du Temple, были показаны последние работы дизайнера и креативного директора бренда с 2019 года Вирджила Абло, которого не стало 28 ноября прошлого года. Правда, одежда была сшита уже после смерти Абло по его эскизам (в отличие другого “последнего” показа Абло, которую он готовил лично и не дожил до показа считанные дни). В первом ряду модного шоу, переполненного пасхалками и трибьютами дизайнеру, сидели супермодели Наоми Кэмпбелл и Наталья Водянова, член совета директоров компании LVMH Антуан Арно, теннисистка Винус Уильямс, актер Тахар Рахим и другие. Кстати, коллекция получила короткое название “8” – именно столько показов Вирджил успел создать для Дома.

Модели дефилировали под аккомпанемент оркестра под руководством дирижера Густаво Дудамеля, а во время финального прохода звучала песня See You Again, которую специально для шоу написал Tyler, The Creator. Эта композиция стала гимном в честь Вирджила. Коллекция, как и ожидалось, была полна отсылок к Абло: свитер с пронумерованными силуэтами из коллекции Pre-Fall 2020, бомберы, которые стали центральной темой прошлогоднего показа Абло, а также сумки, моносерьги, букеты и белые крылья, которые мы видели по время показа весна-лето 2020. Правда, выход модели в крыльях в финале многие считали как метафору к жизни после смерти.

Отсылка к творческому пути дизайнера, только в обратном порядке, прослеживалась и в цветовой гамме: шоу началось с черных траурных одежд, а закончилось чередой белых комплектов – именно с белоснежных нарядов начался первый показ Абло для Louis Vuitton весной 2019 года.

Наоми Кэмпбелл Наталья Водянова Винус Уильямс Tyler, The Creator Тахар Рахим Наталья Водянова и Антуан Арно