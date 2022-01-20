 

На укрепление обороноспособности Киева выделят более 110 млн грн – КГГА

20.01.2022, 20:32, Новости дня
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В рамках программы запланировано создание единого центра подготовки Сил муниципальной безопасности Киева, в том числе бригады территориальной обороны. Реализация программы позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады сил территориальной обороны в каждом районе Киева, обеспечить бригаду учебно-тренировочными комплексами и имуществом и повысить готовность системы мобилизации Киева.

“В условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны РФ против Украины, высокой вероятности полномасштабного вторжения и применения агрессором диверсионно-разведывательных сил или совершения актов терроризма важное значение приобретает выполнение мероприятий по организации военной службы, исполнение воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве. На это и направлены мероприятия, вошедшие в программу “Защитник Киева”, – заявил заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко.

Контекст:

В июле 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал их 29 июля.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Осенью Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной. 18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призвали ускорить формирование сил территориальной обороны в соответствии с законом “Об основах национального сопротивления”.

В декабре Крищенко сообщил, что в Киеве будет создан штаб территориальной обороны, при этом система теробороны столицы должна быть развернута в ближайшее время. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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