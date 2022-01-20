 

“Фотки с Алфи такие милые”, “У-у, собачка любит Кэтрин”. Принц Уильям с женой потискали собаку-терапевта в госпитале. Фото

20.01.2022, 20:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Особенностью этой клиники является наличие в комнате отдыха для персонала двух собак-терапевтов – шестилетних Джаспера и Алфи. 

Герцог и герцогиня Кембриджские по очереди потискали Алфи, взяв его на руки, а также сфотографировались с ним.

“У-у, собачка любит Кэтрин”, – отреагировали подписчики.

“Фотки с Алфи такие милые”, – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

Герцог и герцогиня воспитываю троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Зеленский: Есть задача к 2035 году построить в Украине большой флот

17.06 / Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам принять законопроект Зеленского о коренных народах

07.07 / Источники: между Moderna и правительственными экспертами есть разногласия

22.11 / Правительство разрешило въезд в Россию семьям иностранных спортсменов

02.04 / “Черная пятница” для контрабандистов, ситуация на Донбассе и разговор с Байденом. Зеленский записал новое оборащение. Видео

18.11 / Немецкий дипломат – в отношении России для Германии важны и санкции, и диалог

14.08 / Американские ученые опровергли распространенный миф о врожденных способностях человека

03.11 / В Карабахе заявили об ударе по Степанакерту из РСЗО «Смерч»

17.07 / Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

31.03 / Фонд Рината Ахметова провел для студентов онлайн-лекцию “Оценка социального влияния благотворительной помощи”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика