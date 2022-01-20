Специалисты назвали лучшую диету для здорового сердца

Диетологи рассказали о продуктах, которые необходимы для здоровья сердца. Нужно придерживаться средиземноморской диеты.

Правильный рацион поможет сохранить здоровое сердце. Специалисты утверждают, что для этого необходимо придерживаться средиземноморской диеты, которая ограничивает человека от злоупотребления вредными жирами и простыми углеводами. На самом деле, следовать принципам правильного питания достаточно просто, поскольку диета очень разнообразная и способна обеспечить организм необходимыми нутриентами.

Эксперт в сфере питания Кристи А. Уильямс из США пояснила о важных компонентах ежедневного меню для поддержки здорового сердца. По словам диетолога, в рацион должно входить большое количество ненасыщенных жиров. Они содержатся в рыбе, орехах и растительных маслах. При этом важно отказаться от трансжиров и уменьшить употребление насыщенных (красное мясо). Специалисты рекомендуют добавлять в рацион больше сложных углеводов, которые содержатся в цельнозерновых продуктах. Придерживаясь такой диеты, человек сможет с легкостью сбросить лишний вес, что очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Важно питаться разнообразной пищей, а именно добавлять в меню овощи и фрукты. Специалисты советуют употреблять больше клетчатки, которой много в шпинате, рукколе, брокколях и другой зелени. Врачи сообщают, что для поддержки здоровья сердца нужно уменьшить количество соли в пище. И последнее, важно пить много воды и отказаться от вредных напитков.

Источник: profile.ru