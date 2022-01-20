Мнение: Отбор

Газпром сообщил, что из европейских газовых хранилищ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. Это не значит, что осталось только треть запасов, это означает, что откачали две трети от количества, которое закачивали. В реальности хранилища заполнены на сегодняшний момент более чем наполовину, что позволяет Европе в целом без проблем пройти зимний сезон.

Европейцы упорно прогоняют себя через стресс-тест, выясняя свои возможности при существенном ограничении поставок газа из России. Газпром технически может поставлять большее количество, но нет заявок. Что означает именно политическое решение самой Европы к ограничению.

Платят европейцы за тест повышенными ценами на спотовый газ (контрактный газ по трубе идет по контрактной цене, которая колеблется, но в иной закономерности, чем биржевые цены). Видимо, пока эксперимент признается вполне успешным.

Парадоксы глобального газового рынка в том, что на нем, в общем-то, нет дефицита, однако есть сильные диспропорции, что и разгоняет цены, делая их неустойчивыми. Европа в определенном смысле стала вторичным рынком по отношению к китайскому, так как именно китайцы спровоцировали возникновение диспропорций в связи с серьезными дисбалансами в своей собственной энергосистеме. Они произошли в виду рассинхронизации ввода-вывода мощностей при реализации энергоперехода: Китай активно реализует программу ухода от угольной генерации в пользу газовой и возобновляемых источников. Однако в связи с гигантским масштабом мероприятий (только генерация на ВИЭ запланирована в объемах, превышающих мощности всей российской энергосистемы), и цена ошибки становится довольно велика.

Тем не менее, предполагается, что Китай к весне этого года выровняет возникшие к осени прошлого года диспропорции, что позволит активно начать переброску газа в Европу. Это, соответственно, начнет снижать цену на газ. Во всяком случае, пока европейцы исходят из этой модели. Видимо, поэтому они предпочитают выбирать газ из хранилищ, который закачивался туда по низким по сравнению с нынешними ценам. Снижение объемов в хранилищах их не слишком пугает — заполнять их европейцы станут, когда цена на газ снизится. Так что и политикой, и с экономикой у рациональных европейцев все в полном порядке. Политическая подоплека здесь крайне очевидна: шантажировать себя со стороны Кремля теперь они не дадут. Даже в достаточно проблемных условиях дополнительных заявок сверх обязательных контрактных объемов Европа не просит. Парадокс, но именно для таких случаев Потоки и строились — для закрытия возможных дефицитных периодов. Вдруг оказывается, что надобность в них если не отсутствует, то невелика. Имеющаяся инфраструктура вполне достаточна. А если участь, что на подходе развитие азербайджано-турецкого ТАНАП, средиземноморского EastMed, рост предложения СПГ — то путинская «энергетическая сверхдержава» умирает, так и не родившись.

В принципе, всё, как по учебнику — если вы сталкиваетесь с террористом или шантажистом, уберите из уравнения его возможность вас пугать. И он окажется ни с чем.

Путин так и не понял, что современная экономика — это когда ты продаешь технологии и стандарты, а не сырье. Криль и планктон не может управлять теми, кто стоит в пищевой цепочке выше. Когда еда закончится, киты просто откочуют на другое место. Но технологии и стандарты — это совсем другая страна, другая стратегия деятельности, другая психология, в конце концов. А значит, и другие люди. Пока же выражение «спустить в трубу» лучше всего характеризует то, что делают нынешние.

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