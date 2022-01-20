 

Мнение: Друзей хороших. В темноте

20.01.2022, 20:18, Разное
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Пленило, решил включить ролик, подсунутый Ютубом, потому что там название одной из самых моих любимых военных песен. Потом заинтересовали исполнительницы; первый раз вижу – почему не знаю? Ведь вся стилистика передачи – АБСОЛЮТНО в стиле позднего “путин-стайл” – российского официоза на тему Великой Отечественной: очень пафосно, очень богато, с непременным косплеем на ту же тему ВОВ – советские гимнастерочки военных лет (ушитые по фигуре и отутюженные), чистенькие как бы развалины, красные звездоч… нет, звездочек нет, но посмотрите, какой на сцене огромный НАМЕК на нее!

Да точно наш какой-то канал: смотрите – полон зал ветеранов, а эти фотографии в руках – наш Бессмертный полк.

Каково ж было мое удивление, когда я прочитал подпись. Это УКРАИНКИ поют! А сама передача – канал ИНТЕР, 2018 год. Это Украина.

А вы говорите – небратья. Я уточню: мы с ними воевать собрались? Завтра?

Прим. Спели плохо. Там вообще всё плохо – но точно так же плохо, как У НАС. Мы собираемся воевать с собственным отражением.

Источник: Размышления вольного социолога



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