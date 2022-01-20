Вчерашний макияж, пожелтевшая или выцветшая одежда: маленькие изъяны, которые портят имидж женщины

Одежда играет огромную роль в нашей жизни. Она может стать причиной симпатии или антипатии к нам со стороны окружающих. Но есть еще некоторые вещи, которые существенно могут испортить наш имидж. Не стоит их недооценивать. Проанализируем эти маленькие изъяны, которые очень сильно бросаются в глаза.

Выцветшая одежда

Вам очень сильно нравятся вещи, которые вы носите? А достаточно ли хорошо они выглядят? Посмотрите на вашу одежду пристальным и даже придирчивым взглядом. Если она уже потеряла свой первоначальный вид, то стоит от нее избавиться. Респектабельности и очарования старая, давно уже выцветшая одежда, вам точно не придаст.

Если любимое черное платье или рубашка стали уже давно темно-серого цвета, откажитесь от них без всякого сожаления. Это касается и других цветов. Даже если вы стираете белье с соблюдением всех правил, рано или поздно его первоначальный цвет поблекнет.

Небрежно заправленная или закатанная рубашка

Рубашка – идеальный предмет одежды для собеседования при приеме на работу или в создании имиджа деловой женщины. Она придаст вам особую элегантность. Однако есть одна мелочь, которая способна нанести существенный удар по вашему имиджу – небрежно закатанные рукава у рубашки. Этого быть ни в коем случае не должно, если вы собираетесь создать о себе благоприятное впечатление.

Если бы вы собирались на пикник или дружеские посиделки, то небрежно надетая рубашка воспринималась бы вполне нормально. Но не в данном случае. Ведь речь идет о работе. У потенциального работодателя из-за такой мелочи, как может показаться на первый взгляд, сложится мнение, что вам безразличен внешний вид. Возможно, вы слишком ленивы? В таком случае кто захочет взять такого человека на работу? Кроме этого, такая небрежность не соответствует деловому или офисному стилю в одежде. И здесь совершенно без разницы, брюки на вас надеты или юбка.

Слишком много украшений

Если вы не хотите быть похожей на новогоднюю елку, то следует избегать большого количества украшений. Конечно, некоторые из них могут дополнить ваш образ и добавить вам очарования. Но все должно быть в меру. Кольца, браслеты, серьги, ожерелья стоит сочетать между собой с большой осторожностью. Особенно если они разные по цвету и по форме.

В подборе украшений следует придерживаться золотого принципа – лучше меньше, чем больше! Стоит выбирать не больше двух украшений одновременно и следить за тем, чтобы они гармонировали между собой. В утренние часы количество украшений должно быть минимальным, а в вечерние их может быть немного больше.

Пожелтевшая одежда

Белые топы и рубашки смотрятся весьма эффектно. Но только до тех пор, пока цвет не начинает терять свою белизну. К сожалению, через некоторое время после использования белые вещи становятся серыми или желтоватыми. Также появляются пятна в подмышках из-за потоотделения. Даже дезодорант не решает данную проблему. Поэтому, если вы любите носить белые вещи, тщательно следите за их чистотой.

Вчерашний макияж

Вам не захотелось смывать вечером косметику с лица и вы пришли так на работу в надежде, что этого никто не заметит? Не обольщайтесь! Косметика будет постоянно расплываться, а вы будете выглядеть уставшей.