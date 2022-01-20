 

Ученые разработали метод точного прогнозирования схода лавин

20.01.2022, 20:13, Новости дня
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Исследование, проведенное в университете Саймона Фрейзера, позволило ученым создать новый метод моделирования ситуации в горах который позволит с большой точностью прогнозировать схождение лавин.

В Канаде для того сейчас используют разные источники информации, в том числе наблюдения лыжников, катающихся под склонами гор. Кроме того, ученые пользуются услугами добровольцев, которые вызвались замерить температуру и плотность снежного покрова.

Особенность новой методики состоит в том, что могут быть получены не среднестатистические данные, а более структурированная информация, в том числе о слоях снежного покрова на конкретных участках. Лавины в Канаде ежегодно уносят жизни множества людей. Поэтому борьба с ними так важна в этой стране.



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