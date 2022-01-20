 

Урожайность риса и кукурузы в Китае снизилась на треть из-за озонового загрязнения

20.01.2022, 20:12, Новости дня
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Китайские ученые сообщают о новой причине снижения урожая злаков в сельском хозяйстве не только КНР, но и соседних стран. Они говорят о так называемом озоновом загрязнении, которое, по мнению китайских исследователей, уже привело к снижению урожайности риса и пшеницы на 33%.

По предварительным подсчетам, экономические потери измеряются в сумме около 68 млрд американских долларов.

Как оказалось, высокая концентрация озона в воздухе значительно замедляет рост сельскохозяйственных культур. Нои просто не успевают дозревать к сроку, хотя более благоприятного региона для земледелия, чем Юго-Восточная Азия, на нашей планете не существует. Напомним, что озон (О3) образуется в атмосфере под воздействием грозовых разрядов и защищает от ультрафиолетового излучения Солнца.



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