Урожайность риса и кукурузы в Китае снизилась на треть из-за озонового загрязнения

Китайские ученые сообщают о новой причине снижения урожая злаков в сельском хозяйстве не только КНР, но и соседних стран. Они говорят о так называемом озоновом загрязнении, которое, по мнению китайских исследователей, уже привело к снижению урожайности риса и пшеницы на 33%.

По предварительным подсчетам, экономические потери измеряются в сумме около 68 млрд американских долларов.

Как оказалось, высокая концентрация озона в воздухе значительно замедляет рост сельскохозяйственных культур. Нои просто не успевают дозревать к сроку, хотя более благоприятного региона для земледелия, чем Юго-Восточная Азия, на нашей планете не существует. Напомним, что озон (О3) образуется в атмосфере под воздействием грозовых разрядов и защищает от ультрафиолетового излучения Солнца.